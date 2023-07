Governo avisa sobre hérnia de disco, depressão e diabetes para se APOSENTAR

Dá para se aposentar por depressão? Em meio a um turbilhão de informações que circulam pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, um novo “decreto” fictício tem chamado a atenção, prometendo “aposentadoria por invalidez para pessoas com hérnia de disco, diabetes e depressão”. Contudo, é fundamental que as pessoas estejam conscientes de que tal informação é falsa. Não há uma lista pré-definida de doenças que asseguram a aposentadoria por invalidez. Caso um indivíduo esteja impossibilitado de trabalhar devido a questões de saúde, é possível solicitar esse direito por meio do aplicativo ou site Meu INSS.

Uma “corrente” nas redes sociais divulga um decreto falso sobre a possibilidade de aposentar por invalidez pessoas com hérnia de disco, diabetes e depressão. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

O INSS permite se aposentar por depressão?

Doenças mentais, como a depressão, doenças cardíacas, respiratórias, neurológicas, osteomusculares (incluindo a hérnia de disco), oncológicas e infecciosas são exemplos de condições que, dependendo do seu nível de gravidade e do impacto na capacidade do indivíduo para exercer suas atividades profissionais, podem, de fato, impossibilitar a pessoa de trabalhar. Da mesma forma, um agravamento de uma condição preexistente, como um estágio avançado de diabetes que resulte em uma amputação, também pode levar à incapacidade laboral.

Veja também: Alerta: este motivo pode CORTAR sua aposentadoria do INSS e ninguém te avisou

No entanto, para ter direito à aposentadoria por invalidez, é imprescindível que o segurado do INSS comprove, através de uma perícia médica, que está incapacitado de exercer suas atividades profissionais de maneira permanente. Este é um requisito fundamental para a concessão deste tipo de benefício, estabelecido com o intuito de assegurar que os recursos sejam alocados de forma adequada e justa.

Caso o segurado necessite requerer a aposentadoria por invalidez, o processo pode ser realizado através do aplicativo Meu INSS+, disponível para smartphones. Através da plataforma, o segurado pode iniciar a solicitação, acompanhar o andamento do processo e agendar a perícia médica necessária para verificar sua incapacidade para o trabalho. Vale ressaltar que a perícia médica pode determinar que a incapacidade seja temporária, o que caracteriza um caso para a concessão de auxílio-doença, ou permanente, situação que se enquadra na concessão da aposentadoria por invalidez.

Fake news

A veiculação de informações falsas pode gerar desinformação e confusão entre os segurados do INSS, muitos dos quais podem estar enfrentando situações de saúde delicadas e necessitam de orientações claras e corretas para acessar os benefícios a que têm direito. Por isso, é fundamental que os segurados busquem sempre se informar através de fontes oficiais e confiáveis, como o próprio site ou aplicativo do INSS.

A falsa notícia sobre a aposentadoria por invalidez para pessoas com hérnia de disco, diabetes e depressão serve como um alerta para que todos os usuários de redes sociais e aplicativos de mensagens estejam sempre atentos à veracidade das informações que recebem e compartilham. Neste caso, como em muitos outros, a melhor defesa contra a desinformação é buscar informações corretas e atualizadas diretamente de fontes oficiais e confiáveis.

Veja também: Quem pode pedir e quanto paga a Pensão por Morte do INSS; guia completo