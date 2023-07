Nubank: empréstimo de R$ 150 MIL para pagar em 4 anos se torna realidade

Sempre em busca de facilitar a vida de seus usuários, o banco digital Nubank lançou uma nova linha de crédito, que possibilita o empréstimo de até R$ 150 mil, podendo optar por pagar a quantia solicitada em um parcelamento de até 48 vezes, isto é, quatro anos. Ficou interessado? Continue lendo a seguir para saber como solicitar o seu empréstimo pessoal.

Empréstimo do Nubank pode ser pago em 4 anos

A nova linha de crédito da fintech Nubank não apenas possibilita o empréstimo de até R$ 150 mil, como dá a opção do cliente parcelar o valor que pegou emprestado junto ao banco digital em até 48 vezes, ou seja, quatro anos. E quando se pensa em empréstimos, a maior preocupação do interessado está voltada principalmente à taxa de juros que é aplicada na operação. No caso do Nubank, o juros é um dos menores do mercado: 1,45% ao mês.

Toda essa facilidade é concedida graças à garantia do programa Tesouro Direto, que possibilita a alienação fiduciária do investimento, dando posse de forma temporária à instituição que empresta o dinheiro. Assim, quando o valor é quitado, o usuário volta a ter posse total de seu investimento.

Saiba agora como solicitar um empréstimo no Nubank.

Empréstimo passo a passo

Para o cliente ter acesso ao empréstimo com garantia, não há necessidade de resgatar o dinheiro investido no Tesouro Direto, assim, o investimento continua rendendo. No entanto, em caso de atraso no pagamento, o Nubank avisa que poderá abater a quantia do programa.

Desta forma, para ter acesso a até R$ 150 mil de empréstimo banco digital com mais clientes no país, basta seguir os passos abaixo:

Acessar o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS);

Selecionar a opção “Empréstimo”;

Informar o objetivo;

Selecionar “Empréstimo com investimento como garantia”;

Caso queira mais informações, clicar no link “Como funciona a garantia”;

Simular qual o valor que deseja contratar;

Conferir o resumo, com os valores detalhados;

Revisar e contratar o empréstimo;

Digitar a senha de quatro dígitos.

Caso a fração mensal não seja paga na data do vencimento, após 20 dias, o investimento será utilizado para quitar o maior número de parcelas possíveis, incluindo juros e encargos.

Tesouro Direto no Nubank

Por fim, criado em 2002, o Tesouro Direito é um programa do Tesouro Nacional, por meio do qual é possível comprar um título público federal, com facilidade, por meio da internet. No Nubank, estão disponíveis diversos títulos, tais como Tesouro Selic, Tesouro IPCA+ e Tesouro Prefixado.

Assim, desde fevereiro deste ano, os clientes do Nubank podem investir em todos esses títulos pelo aplicativo. Essa possibilidade tem pouquíssimas chances de perdas, já que é 100% garantida pelo Tesouro Nacional, tendo investimento mínimo de cerca de R$ 30,00, além de oferecer uma variedade de opções.

