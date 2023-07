Clientes ficam TRISTES com fim de 3 itens do cardápio do McDonald’s

O McDonald’s é muito famoso em vários lugares do mundo, principalmente no Brasil, são milhares e milhares de brasileiros que amam ir neste lugar. A empresa lançou alguns novos produtos que foram feitos durante a pandemia da Covid-19 e está com os dias contados, pois a rede tomou uma decisão e vão retirá-los do cardápio.

A retirada já está com previsão para acontecer esse mês. Os produtos que foram criados durante a pandemia foi pensando estrategicamente para aquele momento que estávamos passando, por isso, um deles é o McCafé, que teve seu lançamento do mês de outubro do ano de 2020.

E foi criado pois pretendia não somente disputar com a concorrência, mas a intenção também era atrair os clientes que estavam trabalhando categoria home office, por causa do isolamento social que enfrentamos. Produtos como bolinhos de maçã, muffins de mirtilo e pãezinhos de canela deixarão de ser oferecidos nas lojas.

confira o que vai sair do cardápio do McDonald’s. Imagem: YuliiaKa / FreePik

Por qual motivo esses produtos vão sair de linha?

A empresa disse que eles já não estão entre os produtos mais vendidos e que por isso eles decidiram suspender essa venda. Durante uma entrevista à CNN, um porta voz do McDonald’s disse que a rede gosta bastante de ouvir as opiniões dos fãs e estão sempre ajustando o cardápio, tudo conforme a demanda.

O porta-voz ainda informou que a data prevista para começar a descontinuação do McCafé Bakery vai ser de acordo com a unidade de lanchonete, porém o início autorizado é partir do dia 15 de julho.

Alguns clientes não gostaram da ideia

A notícia dividiu opiniões e começou também a gerar uma insatisfação para alguns clientes que gostam dos produtos. Um deles até foi para o Twitter expor sua opinião e disse “Eles se livraram do bolinho de maçã do McDonald’s, alguém, por favor, me acorde desse pesadelo! Não fiz nada para merecer isso”.

Por mais que alguns clientes foram para as redes sociais, muitos também destacaram que esse bolinho de maça não tinha um sabor muito fresco. Não podemos deixar de informar que o McDonal’ds vai manter o cardápio com os biscoitos de chocolate, a torça de maça assada e as sobremesas geladas.

Essas mudanças estão ocorrendo devido algumas alterações que foram feitas nos últimos meses, tudo isso para o aumento da quantidade de clientes e das vendas. Lembrando que o objetivo é melhorar os principais itens do menu, como por exemplo o Big Mac, que faz o maior sucesso de vendas, e com os novos procedimentos eles podem aprimorar esses lanches.

