Logo após o lançamento do programa do Governo Federal — Carro Popular, o mercado brasileiro acabou tendo algumas oscilações no que diz respeito aos preços do produto e demanda. Em razão da possibilidade de adquirir veículos novos por preços acessíveis, ocorreu uma queda de quase 8% nas vendas dos veículos seminovos no mês de junho. Entretanto, por outro lado alguns seminovos acabaram tendo vendas extraordinárias — com valorização de até 86%. Veja estes modelos e o que esperar para os próximos meses.

Estes carros estão vendendo como água! Valorização foi de quase 86% | Foto de Dan Dennis na Unsplash

Governo Federal anuncia programa Carro Popular

O programa do Governo Federal busca democratizar a venda de veículos. Sendo possível comprar veículos mais baratos, com melhores opções de parcelamento e muito mais. Tudo isso através de uma parceria do Governo com montadoras estrangeiras que vieram para o Brasil.

A compra de carros novos teve um aumento de 7,3% neste último mês. Em contrapartida, a venda dos veículos seminovos caiu em 7,8%. Entretanto, alguns veículos usados ganharam a vez nas paradas e estão sendo os mais buscados no Brasil.

Em razão do alto preço, alguns desses veículos ainda saem mais em conta para muitos brasileiros ao serem pegos usados. Portanto, nomes como o Volvo XC60 tiveram alta de 86% em suas vendas.

Além dele, outras linhas de automóveis também tiveram alta em suas vendas. Bem como o Ford Ranger, com uma alta de 69% e o Peugeot 3008, com uma alta de 75% nas compras.

Os vendedores de veículos enxergam isso como uma grande oportunidade. Em contrapartida, possibilita que outros modelos acabem ficando para trás e tendo uma queda significativa em seus preços com a entrada desses novos carros.

Estes foram os modelos mais vendidos

Dentro deste período alguns modelos estão sendo bem considerados em razão da sua alta demanda de compra e venda. Como é o caso dos seguintes carros que se tornaram os mais buscados nos últimos meses e cada vez mais novos clientes estão em busca deles.

Ford Fiesta;

Hyundai HB20;

Chevrolet Onix.

Todos estes veículos estão na faixa acima dos R$ 60 mil, entretanto, são modelos atuais e por esse motivo contam com uma grande quantidade de pessoas interessadas.

Por mais que estes modelos também possam ter descontos em algumas situações, a compra dos veículos seminovos ainda é algo mais acessível para a maioria dos brasileiros.

Possibilitando a compra de um carro de R$ 100 mil por até R$ 30 mil a menos em razão de já ser usado. Haja vista que é necessário verificar as avarias, vícios ocultos do carro, etc. A fim de ter garantia na compra e certeza de que nada sairá errado posteriormente.

