O Caixa Tem é o aplicativo oficial usado pelo Governo Federal para repassar os valores dos programas sociais — como é o caso do Bolsa Família. Entretanto, também é usado para outras transações e qualquer brasileiro pode fazer uma conta nele. Para quem o utiliza exclusivamente para receber os benefícios do Governo Federal — é importante estar atento a estas 10 dicas para evitar ser bloqueado e não conseguir sacar mais de R$ 580 no aplicativo! Entenda o porquê disso e veja as dicas atualizadas.

Como não perder a chance de sacar mais de R$ 580 no Caixa Tem 10 dicas | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que é preciso ter cuidado com o Caixa Tem?

É necessário ter cuidado com os bloqueios do Caixa Tem porque através dele o Governo Federal realiza o repasse dos valores referentes aos programas sociais aos beneficiários brasileiros. Como é o caso do Vale-Gás e Bolsa Família.

Por esse motivo: estar atento ao cadastro no Caixa Tem é de suma importância para evitar ter o benefício bloqueado. Haja vista que é necessário cumprir uma série de requisitos para ter acesso aos valores dos programas sociais.

O Bolsa Família possui pagamentos que ultrapassam os R$ 1 mil em alguns meses. Logo, é necessário que o cadastro esteja correto para que o beneficiário tenha direito a todos estes valores repassados e não fique nada para trás.

Portanto, estas dicas abaixo irão ajudar os beneficiários a não terem o seu benefício bloqueado ou suspenso e consigam sacar mais de R$ 580 no Caixa Tem a partir deste mês.

Estas 10 dicas podem evitar que o seu Caixa Tem seja bloqueado

Mantenha sempre o cadastro do Caixa Tem atualizado, bem como do Cadastro Único. Qualquer alteração de membros, renda ou coisa do tipo deve ser informada no CadÚnico;

Mantenha sempre a renda per capita inferior a R$ 218. Caso um dos membros consigam um emprego de carteira assinada a família passará a receber apenas 50% do benefício por 12 meses;

Cuidado ao ter algum membro no grupo familiar aceito em algum benefício previdenciário. Caso isso ocorra, o benefício será bloqueado;

Verifique os registros de óbitos caso ocorra e atualize o cadastro;

Verifique a residência atual, somente residentes no Brasil podem receber;

Verifique as fichas de peso, altura e nutrição das crianças. É necessário estar atualizado e dentro dos padrões estipulados;

Verifique o caderno de vacinação, é necessário estar atualizado. Não somente com as vacinas contra a covid-19, mas outros vírus listados;

Verifique o acompanhamento do pré-natal todos os meses no caso das gestantes;

Verifique a presença escolar das crianças, precisando ser mantida entre 60% e 75%;

Pronto! Seguindo esses requisitos e verificando todos os meses se não há nada anormal, as chances de ter o benefício bloqueado é praticamente zero.

