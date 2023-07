Você está tendo um infarto? Estes são os 4 sintomas comuns

No Brasil, todos os dias, ocorreram em média mais de 1100 óbitos envolvendo doenças cardiovasculares, isso é praticamente 46 óbitos por hora, as estatísticas são alarmantes. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou até mesmo um site, chamado de cardiômetro, nele há a relação de todos os óbitos que ocorreram em um determinado período. Para evitar que mais pessoas entrem para as estatísticas, é importante que ocorra a devida prevenção, principalmente, nos casos de infarto. Portanto, veja os 4 sinais que o corpo dá antes de um infarto.

Confira os sinais que o corpo humano apresenta antes de um infarto | Imagem de Martin Büdenbender por Pixabay

O que é o infarto?

Basicamente, é um sinistro que acontece no coração do indivíduo e a depender do tempo entre o infarto e o socorro, pode ser fatal. Basicamente acontece quando o fluxo sanguíneo até o coração é interrompido, consequentemente, o sangue não chega até o músculo na devida quantidade, o que ocasiona a morte das células.

Lembrando que o infarto não acontece do dia para a noite, é a junção de vários fatores, tanto internos (como a genética) quanto externos (como vícios). Os principais fatores são:

Excesso de álcool;

Alto colesterol;

Diabetes;

Estresse;

Pressão alta;

Obesidade;

Tabagismo.

Principais sinais

Quem já assistiu alguma novela ou filme onde algum dos personagens têm um infarto, deve ter percebido que a primeira ação deles é colocarem a mão na altura do peito, com bastante dores. E de fato, esse é um dos sinais mais frequentes antes de um infarto.

Quem sobreviveu ao infarto, descreve que a dor em questão é análoga a uma pressão na região do coração, como se fosse uma queimação ou peso. Além disso, a dor começa irradiar na direção do pescoço, braços e costas.

Juntamente com o sintoma citado, o paciente fica sentindo uma sensação ruim em todo o corpo, além das fortes dores. A sensação pode ser tanto de medo, como de ansiedade, é o próprio corpo indicando que algo está errado.

Sinais secundários

Embora os sinais sejam “secundários” mas na maioria das vezes, ocorrem concomitantemente. E outro bem comum é a sudorese, ou seja, a transpiração em excesso ou apenas o suor frio. A pele começa ficar úmida e pegajosa, é comum a pessoa sentir frio mesmo em locais aquecidos.

Por fim, ela pode começar a ter náuseas e vômitos, como se algo de errado estivesse acontecendo dentro do seu estômago. Lembrando que os sintomas podem variar a depender da pessoa em questão, mas no geral, os que foram citados são os mais frequentes.

Lembrando que caso alguém esteja sofrendo um infarto, o atendimento médico é crucial para que a pessoa consiga sobreviver. Então, ligue de imediato para a emergência e caso seja mais viável, coloque a pessoa em algum transporte e leve diretamente ao hospital.

