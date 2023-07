Descubra qual é o carma de cada signo do zodíaco

Cada signo do zodíaco está atrelado a diversas energias que tendem a influenciar a vida de seus nativos, e o carma se encaixa nisso perfeitamente. Ele, por sua vez, nada mais é do que uma força ligada ao equilíbrio e à justiça.

De acordo com esta força, cabe a cada pessoa viver um destino baseado em suas ações, uma vez que, como é dito popularmente, cada ação possui uma reação.

Mas, afinal: qual seria o carma de cada um dos 12 signos que existem?

A resposta está no próximo tópico.

Todo signo do zodíaco influencia as pessoas de alguma forma | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O carma real de cada signo do zodíaco

Conhecer as tendências de seu carma ajuda qualquer pessoa a enfrentar melhor as consequências de seus atos, e é este conhecimento que está a seguir:

O carma de Áries

O carma de Áries é simples: sem uma pessoa com raiva e impulsiva, sendo preciso que controle esse tipo de emoção. E, claro: é preciso pensar antes de agir.

O carma de Touro

O carma de Touro, por sua vez, é viver sempre na zona de conforto e se fechar para coisas novas. A dica, portanto, é tentar se abrir mais.

O carma de Gêmeos

Gêmeos tem um carma específico, que é a falta de atenção ao que as pessoas próximas fazem ou falam. É importante reverter isso, melhorando a comunicação.

O carma de Câncer

O carma do nativo deste signo do zodíaco é sempre se prender ao passado e se esquecer de viver o presente. Deve-se criar uma conexão com o aqui e o agora, para não viver conflitos internos desnecessários.

O carma de Leão

O carma “bom” de Leão é sempre querer viver da forma mais divertida possível e estar rodeado de pessoas que querem o mesmo. Porém, seu nativo tem tendência a focar demais em quem não gosta dele.

O carma de Virgem

Pensar demais definitivamente é o carma do virginiano. Mas o conselho, para ele, é tentar relaxar e deixar as coisas seguirem seu rumo natural. Afinal, no fim das contas, nem tudo pode ser controlado.

O carma de Libra

O carma do libriano é viver na dúvida constante, o que, de certa forma, pode lhe dar muito equilíbrio. Isso claro, sem citar o fato de que o libriano está sempre em busca de justiça.

O carma de Escorpião

Para Escorpião, o carma é a intensidade, que não raramente acaba por deixar o nativo deste signo do zodíaco machucado. Ser menos intenso é o ideal, pois também o tornará mais forte.

O carma de Sagitário

Se há uma verdade que o sagitariano nem sempre aceita é o fato de que ele costuma ser uma pessoa muito negativa, sendo este seu verdadeiro carma. Até mesmo agradá-lo é difícil.

O carma de Capricórnio

Os capricornianos têm o carma de estarem sempre rígidos na hora de fazer algo. Apostar em exercícios de alongamento, de modo a manter o corpo relaxado, pode ajudar muito.

O carma de Aquário

O mal-entendido definitivamente é o carma de Aquário, inclusive em relação ao amor. Para os seus nativos, a sensação de solidão, mesmo estando com alguém, pode ser constante.

O carma de Peixes

Para o último signo do zodíaco está em sentimentos extremos, que fazem cada nativo se perder nas situações que está vivenciando. É preciso haver limites.

A vida não deve ser vivida pautada no carma

Embora o carma exista e de fato molde o destino de qualquer pessoa, é importante não se basear somente nele.

Mesmo que ele seja “ruim”, quanto mais leve for a vida que uma pessoa busca ter, melhor.

