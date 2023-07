Ninguém sabia, mas ESTE app detona a bateria do celular

Você sabia que o Google Maps é considerado um grande “ladrão” de bateria e pode fazer o smartphone descarregar em menos tempo caso o usuário não tome os devidos cuidados? Pois é… Veja mais sobre isso.

O motivo principal é a necessidade de acesso contínuo à localização em tempo real, ou seja, faz com que consuma mais energia do que alguns apps populares de redes sociais por exemplo.

Para poupar bateria durante o uso do aplicativo é possível fazer o download dos mapas e restringir o acesso à localização quando não estiver usando.

Confira as dicas que separamos para que a ferramenta não comprometa a vida útil da bateria do smartphone.

Aprenda a configurar seu google maps para não consumir tanta bateria. | Imagem de Deepanker Verma por Pixabay

Por que o Google Maps consome tanta bateria no smartphone?

O principal motivo relacionado ao alto consumo de bateria é devido ao GPS em tempo real. Além disso, o celular precisa realizar várias tarefas enquanto o aplicativo funciona.

Verificar conexões de internet, baixar mapas e relatórios de tráfego e manter a tela ligada para exibir as direções são algumas delas. Somando essas tarefas, com música e podcasts que o motorista/passageiro pode ouvir de forma simultânea ao Maps, não demora muito para que o celular dê alerta e pouca bateria.

O que fazer para que o Google Maps não consuma tanta bateria?

O usuário tem a opção de desativar o GPS e outros métodos de localização exclusivamente para o Google Maps. Isso permitirá que os outros apps continuem acessando sua localização e reduzirá drasticamente o consumo da bateria.

Além disso, o usuário também pode baixar os mapas das áreas que deseja visitar e usar de forma off-line.

Para desativar os serviços no Android, basta você abrir as configurações do aparelho e acessar a seção “Localização” e, em seguida “Permissão do app”.

Feito isso, encontre o Google Maps e toque nele. Por fim, opte por “Permitir apenas durante o uso do aplicativo”.

Já no caso do sistema IOS, o usuário deverá desativar os serviços de localização abrindo o app “Configurações”. Depois é necessário acessar a seção “Privacidade e segurança”. Em seguida, clique em “Serviços de localização”. Procure pelo Google Maps na lista de aplicativos e selecione-o. Escolha a opção “Ao usar o aplicativo”.

Outros apps Google também consomem muita bateria?

Os demais aplicativos do Google, como o buscador, Google fotos, Google Drive e Gmail não consomem tanta bateria como o Google Maps. Isso porque nenhum deles executa tantos procedimentos simultâneos, o que os torna mais eficientes em termos de economia de bateria. Por isso, não é necessário otimizar ou se preocupar com o consumo de energia desses outros aplicativos do navegador.

Existem concorrentes do Maps, como o Waze ou Apple Maps, que são muito eficientes para oferecer localização em tempo real para uso do GPS. Contudo, esses aplicativos usam recursos semelhantes ao do Maps, precisando realizar diversos procedimentos para localizar o usuário em seu percurso, o que faz com que o consumo de bateria seja equivalente.

