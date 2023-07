Sua dívida do Nubank será perdoada no Desenrola? Descubra agora

Foi revelado na segunda-feira, dia 17 de Julho de 2023, que a adesão do banco Nubank ao programa Desenrola, poderá ajudar até 2,5 milhões de Brasileiros a limpar o nome.

O Nubank quem tem direito a um valor pequeno de crédito presumido estaria avaliando se valeria a pena aderir ao programa.

O Desenrola é uma iniciativa que permite ás instituições financeiras “limparem” o nome dos clientes com dívidas de até R$100,00 vencidas até o final do ano de 2022. Isso não quer dizer que a dívida é anulada, mas que o devedor pode contratar novos serviços, como por exemplo empréstimos e, pode realizar outras operações como contratos de aluguel e etc.

Sua dívida no programa Desenrola, será perdoada pelo Nubank?. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Como funcionará o programa Desenrola?

A primeira fase do programa entrou em vigor nesta segunda-feira (17 de julho de 2023). A adesão é obrigatória para instituições financeiras que desejam retirar dívidas de até R$100,00 do cadastro negativo. Além disso, o programa prevê a renegociação de débitos contraídos até 31 de dezembro de 2022, por devedores com renda de até R$20 mil reais.

O governo incentivará a participação das instituições financeiras oferecendo créditos presumidos antecipados. Para cada R$1,00 de desconto concedido aos devedores, a instituição poderá lançar R$1,00 de crédito presumido ao balanço final.

E se o Nubank não aderir ao programa Desenrola?

Com a adesão do Nubank, estima-se que cerca de 2,5 milhões de pessoas terão seus nomes limpos. No entanto, mesmo que a instituição decida não aderir ao programa, aproxidamente 1,5 milhão de pessoas ainda poderão limpar seus nomes até o final do mês.

Quais serão as próximas etapas do Desenrola?

Além da renegociação de débitos bancários, que compõe a segunda faixa do programa, a primeira faixa é voltada para os devedores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais ou de renda mensal de até dois salários mínimos com dívidas ativas de até R$5 mil reais com empresas fora do sistema financeiro.

A segunda etapa está prevista para ser lançada em setembro de 2023.

Nessa fase, haverá uma espécie de leilão na plataforma do programa. As empresas que oferecerem os melhores descontos receberão recursos do Tesouro Nacional. O valor disponibilizado para a renegociação de dívidas na segunda etapa do programa é de R$7,5 bilhões, o que permitirá a renegociação de até R$30 bilhões em dívidas.

Como funciona o programa?

O programa que busca reduzir o endividamento da população, está em vigor desde na segunda-feira (17 de julho de 2023). O governo espera desembolsar R$ 7,5 bilhões para custear o programa, conforme afirmações passadas. Com isso, pode beneficiar cerca de 70 milhões de brasileiros inadimplentes.

Dividido em duas fases, a primeira etapa do programa atende aqueles enquadrados na Faixa 2, ou seja, devedores com renda de até R$20 mil reais mensais.

As negociações são válidas por dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que seguem ativas. Nesta fase, apenas dívidas bancárias poderão ser renegociadas.

