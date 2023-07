Novo cartão e suas vantagens: veja se vale a pena ter um Novücard

O cartão de crédito Novücard é uma ótima opção para quem busca praticidade, economia e segurança nas suas transações financeiras.

Com uma série de benefícios e vantagens, o cartão oferece uma experiência única aos seus usuários. Veja mais as características desse cartão e como ele pode tornar a sua vida financeira mais vantajosa.

Novo cartão de crédito e suas vantagens. Vale a pena? | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Saiba mais sobre as vantagens dessa opção de cartão de crédito.

De modo geral, uma das principais vantagens do cartão é a ausência ou mensalidade.

Diferentemente de outros cartões, o cliente não precisa se preocupar com cobranças adicionais e pode usufruir de todas as vantagens, sem custos extras.

Descontos exclusivos

Limite de crédito de volta: uma nova forma de cashback

Crédito disponível de forma simples

Taxas de juros competitivas

Até 40 dias para pagar

Segurança com o CVV dinâmico

Dinheiro protegido pelo FGC

Qual é o banco responsável pelo cartão?

Nascido da nossa busca por um sistema financeiro justo, o Novücard é um cartão de crédito gratuito ofertado pelo alt.bank, podendo ser físico ou somente virtual. Sem qualquer tipo de taxa e com limites disponíveis variando de R$50,00 até R$30 mil reais (sendo sujeito a análise de crédito).

Como conseguir o seu cartão gratuitamente?

Para conseguir o seu cartão de crédito gratuito basta baixar o aplicativo via Google Play ou App Store, realizar seu cadastro e pronto, é só aproveitar!

Vale a pena o pagamento mínimo do cartão de crédito?

Sabia que os juros cobrados quando o cliente faz o pagamento mínimo do cartão de crédito são mais altos de todo o sistema financeiro?

Para que você possa entender melhor, a taxa média de juros rotativos do cartão de crédito no Brasil é de 428% ao ano, maior percentual desde 2017. Por isso, você deve evitar ao máximo pagar o mínimo do cartão e se planejar para quitar sempre o valor integral na data de vencimento da fatura.

Como funciona o pagamento mínimo do cartão de crédito?

O pagamento mínimo funciona da seguinte maneira: Imagine que a fatura do seu cartão vence todo dia 10.

Neste dia, você ainda não tem todo o valor para fazer o pagamento, então decide pagar apenas o mínimo da fatura, que é equivalente a 15% do total.

Então, o valor que faltou pagar será cobrado na fatura do mês seguinte, acrescido de juros que podem chegar a 20% ao mês. Ou seja, se você pagou o mínimo e ficou devendo R$ 1.000 para o próximo mês, os juros cobrados podem chegar até R$ 200 (equivalente a 20%) em apenas 30 dias.

Esse valor será somado com os gastos do próximo mês, deixando sua fatura ainda mais alta.

Entendeu porque essa estratégia pode virar uma bola de neve?

O ideal para evitar esse tipo de situação é criar hábitos financeiros saudáveis para evitar pagar o valor mínimo, faça compras de forma consciente, escolha o melhor dia de compra e crie um planejamento financeiro eficiente.

