Google: 5 ferramentas SECRETAS que você não pode viver sem

Ferramentas pouco conhecidas no Google – No vasto universo de ferramentas e recursos da gigante do Vale do Silício, Google, alguns recursos valiosos acabam sendo desconhecidos pela maioria dos usuários. Estes segredos ocultos podem otimizar a experiência do usuário, tornando-a mais eficiente e agradável. Dedicaremos esta matéria a revelar cinco desses recursos do Google, com enfoque no navegador Chrome, que se destacam por sua utilidade no cotidiano digital.

O Google oferece uma ampla variedade de ferramentas úteis para os usuários, como o Google Drive, o Google Docs e o Google Agenda. Foto: Divulgação

Já ouviu falar nestas ferramentas do Google?

A empresa Google é mundialmente reconhecida por uma infinidade de serviços oferecidos. Um dos mais conhecidos é a sua plataforma de busca, que acumula informações e dados da internet e oferece aos usuários resultados ranqueados por assunto, além de disponibilizar conteúdo pago de forma visualmente atrativa.

Veja também: Google COR-DE-ROSA: se você digitar ESTA palavra na pesquisa, algo “mágico” acontecerá

Já o Google Chrome, o navegador que se consolidou como um dos mais populares do mundo, traz como um dos segredos do seu sucesso a quantidade de integrações que oferece. Por sua leveza e funcionalidades, é um sinônimo de eficiência na navegação web.

Outro serviço notável da Google é o Drive, uma ferramenta de armazenamento em nuvem. Oferece generosa capacidade de armazenamento gratuitamente, com opções ainda mais amplas para assinantes do serviço pago.

Também temos o Google Suite, uma gama completa de ferramentas de escritório, incluindo editor de texto, tabelas, leitor de PDF, entre outros.

Com esta introdução sobre os produtos Google, vamos adentrar o universo de recursos ocultos do Google Chrome, que enriquecem ainda mais a experiência de navegação.

Recursos ocultos

O primeiro recurso é o agrupamento de abas. É comum o usuário se deparar com uma quantidade enorme de abas abertas, causando confusão e dificultando a organização. O Chrome possibilita agrupar as abas por temas relacionados, facilitando a organização e a priorização de tarefas. Ao clicar com o botão direito na aba, pode-se adicionar a guia a um novo grupo, criando, por exemplo, um grupo para abas de trabalho e outro para leitura pessoal.

Outra função oculta útil é a possibilidade de salvar um site em formato PDF diretamente pelo Chrome. Muitas vezes, precisamos compartilhar um conteúdo de uma página web em um formato que não seja o link direto. O Chrome facilita essa tarefa permitindo a conversão de uma página web para PDF em poucos cliques. Acessando o menu do Chrome, basta selecionar a opção imprimir e, em seguida, escolher “salvar como PDF” como destino.

O Google Chrome também pode funcionar como um reprodutor de vídeos. Poucos usuários sabem, mas é possível assistir a vídeos salvos no computador através do navegador. Para isso, basta arrastar o arquivo de vídeo e soltá-lo em uma das abas do navegador.

O navegador também pode ser transformado em um bloco de notas. Quando precisamos tomar notas rápidas, mas não queremos abrir um novo aplicativo, podemos utilizar o Google Chrome. Digitando “data:text/html, <html contenteditable>” na barra de endereços, uma página em branco é aberta e fica disponível para anotações.

Por último, mas não menos importante, o Google Chrome pode atuar como gerador de senhas. Ao criar uma nova conta em um site, o navegador pode sugerir uma senha forte para aumentar a segurança. Para ativar esse recurso, é necessário digitar “chrome://flags/” na barra de endereços, encontrar a opção “geração de senhas” e ativá-la.

Estas cinco funções ocultas do Google Chrome exemplificam a riqueza de recursos que a gigante do Vale do Silício oferece aos usuários, muitas vezes, desconhecidos pela maioria. O conhecimento dessas ferramentas não apenas potencializa a experiência do usuário, mas também permite uma navegação mais segura, organizada e eficiente.

Veja também: Google anuncia fim de serviço de fotos HOJE (19); o que fazer?