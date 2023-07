Aprenda a fazer ligações anônimas pelo WhatsApp; ninguém vai descobrir

Ligações anônimas pelo WhatsApp – A possibilidade de ocultar seu número durante uma ligação no WhatsApp, aplicativo que se tornou fundamental na comunicação moderna, é um recurso muito desejado por diversos usuários. Entretanto, apesar da alta demanda, ainda existem muitas dúvidas sobre como realizar essa tarefa e as restrições que a própria plataforma impõe.

Fazer ligações restritas no WhatsApp não é possível de forma nativa, mas existem maneiras de manipular o sistema ou usar aplicativos de terceiros.

Entenda como fazer ligações anônimas no WhatsApp

Para quem anseia manter sua identidade em segredo ao realizar uma ligação via WhatsApp, a notícia não é muito animadora. As políticas de segurança do aplicativo não permitem realizar chamadas anônimas de forma direta, ou seja, ocultando seu número. Os poucos “atalhos” disponíveis exigem algumas manipulações do sistema ou a utilização de aplicativos de terceiros.

Existem várias razões pelas quais um usuário pode preferir ou se sentir compelido a fazer uma chamada restrita no WhatsApp. Estas variam desde uma simples necessidade de preservar sua privacidade, a questões mais complexas de segurança. Por exemplo, o usuário pode querer entrar em contato com alguém com quem está em desacordo, ou ligar de um novo número para uma pessoa com quem já teve um relacionamento. Outras situações possíveis incluem cobrar um prestador de serviço que não cumpriu o combinado, para evitar um contato mais próximo, ou até mesmo surpreender alguém que você não fala há muito tempo. Além disso, realizar uma chamada de trabalho a partir do seu telefone pessoal sem que isso o deixe vulnerável a incômodos futuros também é uma situação comum.

Mas, então, como realizar uma chamada restrita no WhatsApp? Uma opção é criar um novo número virtual para substituir o seu, e o Google Voice pode ser uma ferramenta útil para isso. No entanto, ao baixar o aplicativo, o usuário pode encontrar a mensagem “o Google Voice não está disponível no seu país”. Uma solução para este obstáculo seria o uso de uma VPN para cadastrar o novo número.

Ao acessar a Play Store ou a App Store e instalar o Google Voice, o usuário deverá criar uma conta utilizando suas credenciais do Google. Após aceitar os termos e condições, é necessário escolher um “local” para vincular o novo número de telefone. Com isso feito, basta seguir o restante das instruções para obter um novo número virtual no Google Voice.

Possuindo o novo número em mãos, o usuário poderá registrar este novo número no WhatsApp ou alterar o seu número antigo. Para alterar o número, este já deve ser verificado no WhatsApp. O processo de mudança de número envolve abrir o aplicativo e acessar as configurações. A partir daí, é necessário acessar as informações do perfil e, em seguida, o local onde aparece o número de telefone. Em seguida, dentro das Configurações, selecionar a opção “Conta”, depois “Mudar número”. Neste momento, será necessário inserir o número antigo e o novo nos espaços correspondentes, e então selecionar quem será notificado sobre a mudança. A etapa final é a verificação do novo número, que pode ser feita através do próprio Google Voice.

Como alternativa à mudança de número, o usuário pode optar por alterar suas configurações de privacidade no WhatsApp. Essa alteração permite esconder a foto de perfil, o último acesso, status, entre outros.

A principal questão que pode surgir é se o destinatário da chamada poderá descobrir a identidade de quem liga de forma restrita no WhatsApp. Como a ocultação do número não é possível de forma nativa no aplicativo, o receptor da chamada sempre verá algum número, que será o novo, caso tenha sido alterado.

Observações importantes

Entretanto, é importante frisar que o WhatsApp proíbe chamadas anônimas para qualquer usuário da plataforma, a fim de garantir a segurança de todos. As chamadas realizadas a partir de um “novo número” são permitidas, desde que este número esteja registrado e verificado no aplicativo.

Se o usuário receber uma ligação de um número desconhecido, a melhor forma de se prevenir de futuras chamadas é bloqueando esse número. Dessa forma, essa linha específica não será mais capaz de entrar em contato.

Por isso, embora não seja possível fazer chamadas restritas de forma direta no WhatsApp, existe a opção de alterar o número registrado no aplicativo para um que seja desconhecido pela pessoa com quem se deseja entrar em contato. Este método, apesar de demandar alguns passos extras, permite aos usuários uma maior margem de privacidade ao realizar suas ligações.

