Erro no Caixa Tem coloca em risco recebimento do Bolsa Família

Caixa Tem está apresentando erro? Nesta terça-feira (18), a tão aguardada rodada de pagamentos do mês de julho do Programa Bolsa Família iniciou. Entretanto, para muitos dos mais de 21 milhões de beneficiários, a experiência tem sido frustrante, pois não conseguem acessar os valores devidos, devido a erros persistentes no aplicativo Caixa Tem. Neste artigo, vamos abordar essa situação, descrevendo como esse cenário está afetando os beneficiários do programa e quais soluções podem estar a caminho.

Entenda o erro no Caixa Tem

A maior parte dos beneficiários do programa de transferência de renda geralmente verifica as informações de pagamentos dias antes do início do ciclo de repasses. Assim, eles já sabem com antecedência quando e quanto poderão sacar. Mas não são todos que se antecipam. Há beneficiários que acabam não consultando essas informações com antecedência, seja por dificuldades técnicas com o aplicativo, falta de familiaridade com a tecnologia ou até mesmo por deixarem para a última hora. Nesses casos, esses beneficiários acessam o aplicativo todos os dias para verificar se já receberam o benefício.

Em ambos os cenários, seja para sacar os valores ou apenas para verificar o recebimento, o acesso ao aplicativo Caixa Tem é crucial para os beneficiários do novo Programa Bolsa Família. Isso se torna ainda mais essencial após o início do ciclo de pagamentos do programa. Portanto, a funcionalidade perfeita do aplicativo é indispensável durante esse período do mês.

Infelizmente, a realidade tem sido diferente para muitos beneficiários neste início de julho. Diversos problemas com o aplicativo Caixa Tem têm impedido o acesso ao dinheiro, decepcionando e prejudicando inúmeras famílias que contavam com esses recursos. Em muitos casos, o acesso ao aplicativo está quase impossível, impedindo as famílias de sacarem os valores e também de consultarem informações.

Um dos problemas recorrentes ocorre quando o beneficiário do novo Programa Bolsa Família tenta fazer login no aplicativo, inserindo CPF e senha. Frequentemente, o acesso tem sido negado, levando muitos a acreditar que foram bloqueados do programa ou que bloquearam o próprio aplicativo. Mas isso não é verdade, pois se trata apenas de um problema técnico no sistema do aplicativo.

Em outra situação, o login até ocorre, mas a página inicial do aplicativo aparece em branco, impossibilitando o uso, já que nenhuma opção é apresentada. É importante frisar que, novamente, isso não se trata de um bloqueio, mas de um problema interno do aplicativo.

Recomendação aos usuários

Em vista disso, a recomendação para os beneficiários do Bolsa Família é de paciência. Por se tratar de um problema do aplicativo, é provável que já esteja sendo trabalhada uma solução e, em breve, o aplicativo será normalizado. Além disso, o alto fluxo de acessos pode estar contribuindo para as dificuldades, portanto, tentar acessar o aplicativo em horários menos movimentados, como à noite, pode ser útil.

No entanto, para aqueles que ainda não conseguiram verificar a data de recebimento dos pagamentos de julho do novo Programa Bolsa Família, podem recorrer à tabela divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pelo programa. A tabela apresenta as datas de pagamento de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário.

Os beneficiários com NIS de final 1 tiveram o depósito na conta em 18 de julho. Já os de final 2, receberam no dia 19 de julho. O pagamento para os de final 3 foi no dia 20 de julho, e assim por diante, até os de final 0, que terão o depósito na conta no dia 31 de julho, com os valores sendo disponibilizados no sábado, dia 29/07.

Estes são tempos desafiadores para os beneficiários do Bolsa Família, que contam com a ajuda do programa para lidar com as dificuldades econômicas. Enquanto o governo trabalha para corrigir os problemas do aplicativo Caixa Tem, espera-se que essas dificuldades sejam temporárias e que todos os beneficiários possam em breve acessar seus benefícios como planejado.

