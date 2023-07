Caixa anuncia liberação automática de mais de R$ 590 na conta de milhões de brasileiros NESTA semana

Liberação de dinheiro na Caixa? Os usuários do aplicativo Caixa Tem podem se preparar para uma excelente notícia: na próxima terça-feira (18), uma parcela de R$ 600 será liberada para beneficiários. Mas, que benefícios são esses e como as pessoas podem obter mais informações? Vamos explorar esses pontos em mais detalhes ao longo deste artigo.

Os beneficiários do Bolsa Família podem entrar em contato com o Caixa Tem por meio do WhatsApp para obter informações sobre a liberação do benefício. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Caixa vai fazer a liberação de benefício neste mês?

Já em janeiro, o presidente Lula (PT) assegurou que o programa Bolsa Família estaria garantido durante todo o ano de 2023, com novos valores. De maneira semelhante ao que ocorreu em 2022, os pagamentos serão realizados através do aplicativo Caixa Tem. Os beneficiários deste programa social, portanto, podem esperar pelos pagamentos já no mês de julho, que seguirão uma estrutura específica.

O primeiro aspecto a ser destacado é a parcela padrão de R$ 600, a qual todos os beneficiários têm direito de receber. Este montante é disponibilizado por meio do Benefício de Renda de Cidadania, que concede R$ 142 por integrante familiar. No caso de famílias numerosas, o total dos valores recebidos pode até mesmo ultrapassar o equivalente a um salário mínimo. Há, contudo, outros benefícios adicionais com formas específicas de concessão.

O Benefício Primeira Infância, por exemplo, disponibiliza uma parcela de R$ 150 para cada criança de até seis anos de idade. Há ainda o Benefício Variável Familiar, que libera até três parcelas de R$ 50. Estas parcelas são distribuídas de acordo com o perfil da família, sendo uma para lactantes, outra para gestantes e a última para jovens entre sete e dezoito anos incompletos.

Para quem precisa entrar em contato com o Caixa Tem, há várias maneiras disponíveis. Embora o próprio programa Bolsa Família não tenha um serviço direto de WhatsApp, os beneficiários podem recorrer ao atendimento da Caixa Tem através desta plataforma. Isso proporciona às famílias uma alternativa mais simples e conveniente para obter informações relacionadas ao programa.

Serviços oferecidos

Entre os serviços disponíveis na plataforma, destacam-se: o esclarecimento de dúvidas sobre o Bolsa Família, informações relacionadas ao Caixa Tem, consulta do calendário do programa e verificação da data de depósito da parcela. Para ter acesso a este atendimento do Bolsa Família via WhatsApp, os beneficiários precisam adicionar o número 0800 104 0104 à lista de contatos do aplicativo e iniciar uma conversa. A partir daí, basta seguir as instruções fornecidas na tela para obter as informações desejadas.

Esta nova opção de atendimento via WhatsApp tem como objetivo facilitar o acesso às informações, tornando o processo mais conveniente para os beneficiários do programa. Este é apenas um dos muitos esforços para tornar o programa mais acessível e eficaz para todos os beneficiários. Estas novidades têm o potencial de melhorar a vida de muitas famílias, fornecendo recursos financeiros necessários para ajudar a aliviar as dificuldades econômicas e proporcionar uma vida melhor.

Portanto, se você é um beneficiário do Bolsa Família, fique atento a estas atualizações e não perca a oportunidade de tirar o máximo proveito destes benefícios.

