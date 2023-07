R$ 3 MIL na conta do Caixa Tem HOJE, sem mistério; aprenda como liberar

Dinheiro na conta do Caixa Tem – A Caixa Econômica Federal lançou uma nova oportunidade para impulsionar os empreendedores brasileiros. O banco estatal agora oferece um microcrédito de até R$ 3 mil por meio do Crédito CAIXA Tem, formalmente conhecido como Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital). Este é um passo importante na direção do apoio financeiro aos pequenos negócios, fornecendo um impulso crucial para aqueles que desejam iniciar ou expandir suas atividades.

Movimentações na conta Caixa Tem

Este programa de microcrédito tem como público-alvo tanto os Empreendedores Pessoa Física, que incluem os trabalhadores informais, quanto os Microempreendedores Individuais (MEI). No entanto, é preciso ter ao menos um ano de atividade registrada sob um CNPJ para solicitar o empréstimo através do Caixa Tem. A ideia por trás desta iniciativa é incentivar empreendedores que buscam dar o primeiro passo ou melhorar seus negócios, disponibilizando recursos financeiros de maneira simplificada.

Para os Empreendedores Pessoa Jurídica (PJ), a Caixa oferece a opção de empréstimos de até R$ 3 mil. Essa quantia pode ser parcelada em um período de 18 a 24 meses, com taxas de juros a partir de 1,99% ao mês. Isso torna essa modalidade de crédito extremamente acessível para pequenos negócios. Por outro lado, os empreendedores Pessoa Física (PF) têm a possibilidade de solicitar empréstimos de até R$ 1 mil, com taxas de juros que variam entre 2,99% e 3,60% ao mês, também com possibilidade de parcelamento entre 18 e 24 meses.

Uma das grandes vantagens dessa linha de crédito é a flexibilidade no uso dos recursos obtidos. Os empreendedores têm a liberdade de usar o dinheiro para pagar diversos tipos de despesas, desde fornecedores, salários de ajudantes ou funcionários, até contas de água, luz e aluguel. Além disso, os recursos podem ser usados para aquisição de matérias-primas e mercadorias para revenda, entre outras finalidades ligadas ao crescimento e aprimoramento do negócio.

Condicionalidades e regras

Existem algumas condições para quem pode solicitar o empréstimo. Pessoas Físicas que desejam iniciar ou melhorar seu negócio, incluindo beneficiários do Bolsa Família, são elegíveis, desde que tenham menos de R$ 3 mil em dívidas bancárias em 31 de janeiro de 2022 (excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados), possuam cadastro atualizado no CAIXA Tem, possuam uma Poupança CAIXA Tem, sejam aprovados na análise de crédito e estejam enquadrados nas regras do Empréstimo – Crédito CAIXA Tem.

Para os Microempreendedores Individuais (MEI), é necessário ter 12 meses ou mais de atividade/constituição como MEI, um faturamento anual menor que R$ 81 mil, menos de R$ 3 mil em dívidas bancárias em 31 de janeiro de 2022 (excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados), possuir uma Conta Pessoa Jurídica CAIXA, ser aprovado na análise de crédito e estar enquadrado nas regras do Empréstimo – Crédito CAIXA Tem.

O procedimento para solicitar o Crédito CAIXA Tem é bastante simples. Os Microempreendedores Individuais (MEI) devem ir diretamente a uma agência da Caixa Econômica Federal para solicitar o empréstimo. Já as Pessoas Físicas podem fazer a solicitação do crédito de forma totalmente digital, por meio do aplicativo CAIXA Tem, disponível para download em dispositivos Android e iOS. Esta é uma grande oportunidade para quem procura recursos para dar vida à sua ideia de negócio ou para dar um novo impulso à sua atividade já existente.

