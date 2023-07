Aviso: revelado o que está acontecendo no app do FGTS; alívio ou preocupação?

Entenda o que acontece no app do FGTS – No meio do agitado cenário tecnológico, um aplicativo tem se mostrado fundamental para os trabalhadores brasileiros, o app do FGTS. No entanto, a experiência dos usuários pode, ocasionalmente, ser interrompida por uma mensagem de erro intrigante: “Erro 403 Forbidden”. Esta reportagem pretende esclarecer o significado desse erro e apresentar maneiras de contorná-lo para que você possa continuar acessando seus recursos sem problemas.

O app FGTS é uma ferramenta essencial para os trabalhadores brasileiros acessarem informações sobre o benefício. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Problemas para acessar o app do FGTS?

Essencialmente, o erro 403 é uma indicação de restrição de acesso a algum recurso online. Quando encontrado no aplicativo do FGTS, isso aponta para um obstáculo ao acessar algum conteúdo ou funcionalidade do app. No entanto, este erro não sinaliza necessariamente que o aplicativo está fora do ar. A disponibilidade do app pode ser afetada por uma série de fatores, que vão desde atualizações de sistema e manutenções programadas até eventuais problemas técnicos.

Diversas são as causas possíveis para o surgimento do erro 403, que pode estar relacionado a falhas na instalação do aplicativo em seu dispositivo móvel ou problemas no servidor da Caixa Econômica Federal, responsável pelo app do FGTS. Para superar este desafio, apresentamos aqui algumas alternativas que podem ser testadas.

Uma solução possível é a forçada da parada do aplicativo, procedimento que promove o reinício do app. Este processo pode ser realizado através das configurações do celular, solicitando a parada do aplicativo. Ao ser finalizado completamente, basta reabri-lo e verificar se o erro foi corrigido.

Outra estratégia é a limpeza do cache e armazenamento, medida que facilita o carregamento do aplicativo e evita o acúmulo de arquivos desnecessários no dispositivo móvel. No Android, essa limpeza pode ser realizada através das configurações do app FGTS, na opção de armazenamento, selecionando “Limpar cache”. Já para os usuários de iPhone, a limpeza de cache é realizada automaticamente pelo sistema, e caso seja necessário realizar o procedimento, será preciso reinstalar o aplicativo.

Ainda, é importante observar se o aplicativo possui as permissões necessárias para seu pleno funcionamento. Estas permissões incluem acesso à localização, câmera, contatos e outros recursos, no caso específico do FGTS, a autorização para acessar os arquivos e mídias do dispositivo, bem como a câmera. Para conferir quais permissões estão ativas, é possível acessar as configurações do celular, procurar pelo aplicativo FGTS e verificar as “Permissões”.

Sistemas operacionais e auxílio

Em sistemas operacionais Android, é comum que o usuário precise realizar todas as configurações mencionadas, desde a parada forçada do aplicativo até a limpeza do cache e do armazenamento. Já para os usuários do iOS, a solução pode diferir, já que o iPhone não possui a opção de forçar o encerramento de aplicativos. Neste caso, é preciso arrastar a barra de multitarefa localizada na parte inferior da tela para cima e procurar pelo aplicativo FGTS no seletor de aplicativos exibido. Depois, arrastar o card do aplicativo para cima para encerrá-lo. A limpeza de cache e armazenamento ocorre automaticamente em aparelhos com sistema iOS.

Caso todas estas ações não sejam suficientes para resolver o problema, a recomendação é que o usuário busque auxílio em uma agência da Caixa Econômica Federal ou entre em contato com o suporte telefônico através do número 0800-726-0104.

