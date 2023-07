Pis/Pasep 2023: até quanto você pode sacar o abono de R$ 1.320,00

Quer sacar seu abono salarial em 2023? Milhares de trabalhadores brasileiros podem estar com dinheiro esquecido nos cofres públicos, segundo especialistas. São os valores referentes ao abono salarial PIS/PASEP 2023 não retirados por quem tem direito ao benefício. Este artigo traz informações detalhadas sobre quem pode solicitar a quantia esquecida, como consultar e requerer o dinheiro não sacado de anos anteriores. Continuem a leitura para descobrir mais.

Quem pode sacar o abono salarial em 2023?

Em 2023, o pagamento de valores atrelados ao ano-base 2021 ocorreu, destinados aos trabalhadores que satisfizeram todos os critérios exigidos durante o referido período. No entanto, uma parcela significativa desses benefícios não foi resgatada, e ainda pode ser requerida através de procedimentos administrativos.

O abono salarial PIS/PASEP é uma provisão destinada a trabalhadores da iniciativa privada e do setor público que, no ano de referência, cumpriram determinados pré-requisitos. As condições para adquirir o direito incluem: estar inscrito no PIS/PASEP por mais de cinco anos; ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias durante o ano-base, com remuneração não excedendo dois salários mínimos; e ter tido seus dados informados adequadamente à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou ao eSocial.

Os trabalhadores do setor privado têm direito ao PIS, que é administrado e pago pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é dirigido a servidores públicos e é responsabilidade do Banco do Brasil. O valor do PIS/PASEP é calculado com base na quantidade de meses trabalhados pelo titular durante o ano-base. Para quem trabalhou o ano inteiro, o valor integral do benefício equivale a um salário mínimo vigente.

As quantias são variáveis, com pagamentos proporcionais ao período trabalhado durante o ano-base. A escala inicia em R$ 110 para quem trabalhou apenas um mês e culmina em R$ 1.320 para aqueles que trabalharam durante todos os 12 meses do ano. Para os trabalhadores que não sacaram o benefício anual de anos passados, o recurso ainda está disponível.

Consulta ao benefício

A consulta ao PIS pode ser realizada por meio da Carteira de Trabalho Digital, pelos aplicativos da Caixa, como o Caixa Tem ou Caixa Trabalhador, e ainda pelo telefone 158. Já o PASEP pode ser verificado através da Carteira de Trabalho Digital, no site do Banco do Brasil ou pelos telefones 4004 0001 e 0800 729 0001.

O aplicativo Carteira de Trabalho Digital pode ser baixado diretamente na loja de aplicativos do seu celular. Na barra de pesquisa, basta digitar “carteira de trabalho digital” e selecionar a opção correspondente.

Muitos trabalhadores se questionam se têm direito ao PIS/PASEP de anos passados. A consulta do abono salarial de períodos anteriores também pode ser realizada pelos meios já mencionados, a fim de solicitar o depósito do saldo remanescente.

O pedido de reemissão do PIS/PASEP de anos anteriores pode ser feito por e-mail, com o endereço eletrônico trabalho.uf@economia.gov.br, substituindo as letras “UF” pela sigla do estado em que o trabalhador reside. Além disso, é possível solicitar o benefício esquecido em unidades do Ministério do Trabalho, portando um documento de identificação com foto, para abrir o recurso administrativo.

Os trabalhadores que receberam o abono neste ano, de acordo com o calendário do PIS/PASEP, têm até o dia 28 de dezembro do corrente ano para sacar o dinheiro. Passado esse prazo, para fazer o saque, será necessário recorrer administrativamente para ter acesso aos valores novamente.

