Capinha amarelada NUNCA MAIS! Este é o ingrediente barato que resolve o problema

Por incrível que pareça as capinhas transparentes são uma tendência e são diversas pessoas que gostam de comprar esse modelo, até porque ela mostra o design do celular e ao mesmo tempo também garante a proteção do aparelho.

No entanto, o que atrapalha é que ao passar do tempo elas vão ficando amarelada, com um aspecto sujo, por isso trouxemos dicas para te ajudar a como limpar sua capinha de celular e deixar ela transparente de novo.

confira como desamarelar sua capinha de celular. Imagem: FreePik

Se você tem uma capinha e já percebeu que uma limpeza diária não resolve, segue essas orientações e o com o CIF cremoso pode ajudar a dar um aspecto de capinha nova, tanto de silicone ou plástico.

Vai precisar de:

Pano de microfibra

Bacia

Escova de dentes velha

CIF Cremoso

Vinagre

Bicarbonato

Detergente

Como limpar capinha transparente?

Como citamos acima, assim que vai passando o tempo elas vão ficando amareladas, trazendo um aspecto de velha e suja. Veja como fazer. A primeira dica é para ter uma limpeza diária, pode passar um pano de microfibra com um pouco de CIF Cremoso, assim tem como evitar a sujeira que acumula.

Se você deseja clarear use água com detergente: faça uma mistura simples com um pouco de água morna e detergente neutro, molhe uma escova e esfregue a capinha, faça isso uma vez na semana toda vez que o amarelo começar a aparecer.

Se você deseja desamarelar também pode usar uma mistura com o bicarbonato, vinagre e detergente: o bicarbonato de sódio e o vinagre de álcool são os produtos mais lembrados quando falamos em clarear algo dentro de casa, e na capinha não é diferente, os dois itens tem uma combinação perfeita que podem operar um milagre pela capinha transparente e assim retirando o amarelado mais intenso.

Para fazer você vai precisar de:

200 ml de água morna

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

2 colheres de vinagre e um pouco de detergente

Misture tudo e deixa a capinha de molho, esfregue um pouco com uma escova e deixa a capinha de molho por 10 horas.

Outra opção: vinagre e água-oxigenada

Nos últimos casos também tem como clarear a capinha transparente do celular usando o vinagre e com a água-oxigenada, é uma dupla de sucesso. Essas medidas são muito parecidas com as da solução anterior e você vai poder perceber que esses produtos agirão com mais agilidade e facilidade. Pode deixar a capinha de molho por apenas uma hora.

