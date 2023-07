WhatsApp CHOCA com nova Inteligência Artificial! Veja o que a LuzIA faz

Nesta quarta-feira, 19, ocorreu o lançamento da LuzIA no Brasil. Trata-se de uma maneira muito mais simples de se ter acesso as mais avançadas tecnologias de inteligência artificial. Agora é possível ter acesso as ferramentas de Machine Learning — Bard e ChatGPT, de maneira simplificada e acessível para todos os usuários. É possível pedir que a I.A transcreve mídias de áudios, traduza textos e até mesmo gere imagens automáticas.

Como funciona a LuzIA?

Os responsáveis pelo projeto enxergam a LuzIA como uma ponte entre os usuários comuns e a inteligência artifical. Haja vista que por mais avançada que a inteligência artificial esteja — ainda encontra-se um pouco distante da realidade de milhões de usuários.

Logo, o intuito dessa ferramenta é simplificar ao máximo o uso da I.A para o cotidiano dos usuários. A fim de que através do Telegram ou WhatsApp, os usuários tenham acesso às mais recentes tecnologias do mercado.

A LuzIA é integrada com o WhatsApp e Telegram, entretanto, brevemente irá lançar o seu próprio aplicativo. Logo, será possível pedir a transcrição de áudios através de uma simples mensagem pelo WhatsApp.

Bem como a criação de novas imagens através do WhatsApp, etc. O passo a passo é bem simples e irá englobar muito mais pessoas através dessas ferramentas de gestão de I.A.

Sendo possível criar textos, transcrever áudios, criar imagens, etc. Por enquanto, a ferramenta é totalmente gratuita. Haja vista que a API dessas I.As em sua grande maioria são concedidas gratuitamente.

Como usar a LuzIA? Passo a passo

Como citado anteriormente, trata-se de um facilitador entre os usuários e as tecnologias de I.A. Portanto, será possível obter acesso a várias tecnologias dentro da aplicação através de poucas mensagens no WhatsApp. Todo processo acontece de maneira simples e direta.

Para usar a ferramenta é necessário seguir alguns passos. Como se trata de uma integração com o WhatsApp/Telegra, a ferramenta se comporta como um ChatBOT.

Entre no WhatsApp ou Telegram;

Salve o seguinte contato: +55 11 97255-3036;

Inicie uma conversa;

Solicite alguma atividade.

Pronto! Agora basta solicitar que a ferramenta realize alguma atividade, responda alguma pergunta, etc. A maior base das informações dessa ferramenta é através do ChatGPT, logo, algumas informações podem não estar atualizadas. Haja vista que a ferramenta só foi alimentada com dados até o ano de 2021.

Portanto, ainda há muito a evoluir no quesito da inteligência artificial, por mais complexo que seja, o intuito é sempre aproximar os usuários comuns dessas tecnologias e tornar o mais prático e simples possível para ambos.

