Desenrola Brasil: 5 grandes bancos estão QUITANDO as dívidas dos clientes

Bancos já estão atuando pelo Desenrola Brasil? Em uma iniciativa que promete trazer alívio a milhões de brasileiros endividados, o Ministério da Fazenda confirmou o envolvimento de cinco grandes instituições bancárias no programa de renegociação de dívidas intitulado Desenrola Brasil. Além disso, ainda existem previsões de que outros bancos se juntem ao programa, aumentando o alcance e a eficácia desta iniciativa governamental.

Desenrola Brasil já conta com bancos participantes

Os bancos que até agora se comprometeram com o programa Desenrola Brasil são Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander. Além desses gigantes financeiros, algumas instituições emergentes no setor bancário digital, como PicPay, Frigideira e Mercado Pago, também estão dispostas a participar do programa. Essas organizações são, no entanto, apenas a primeira leva a se juntar a essa iniciativa governamental, com a expectativa de que outras instituições financeiras se juntarão ao esforço em breve.

O Governo Federal, comandado pelo Ministério da Fazenda, estabeleceu critérios específicos para as instituições financeiras participantes. Esses bancos precisam estar dispostos a perdoar dívidas de até R$ 100 para famílias com uma renda mensal de até R$ 20 mil. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a expectativa é que 1,5 milhão de pessoas sejam beneficiadas por esta fase inicial do programa. Com a adesão de mais bancos, o ministro acredita que até 2,5 milhões de dívidas possam ser perdoadas.

A hipótese mais generosa, conforme colocada pelo ministro em uma coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (17), é que a adesão de todos os grandes bancos possa resultar na quitação de dívidas de cerca de 2,5 milhões de CPFs. O programa Desenrola Brasil tem como objetivo auxiliar aproximadamente 70 milhões de famílias brasileiras que estão negativadas.

Fôlego para a economia

Ao possibilitar a renegociação de dívidas, o programa promete injetar um novo fôlego na economia brasileira, já que mais pessoas terão condições de consumir e mais renda circulará no mercado interno. Adicionalmente, é uma oportunidade para bancos e outras empresas credoras de recuperar dinheiro que de outra forma seria de difícil recuperação.

De acordo com o cronograma apresentado, em julho os bancos participantes serão definidos. Em agosto, as empresas credoras que farão parte do programa serão identificadas por meio de um leilão realizado pelo Ministério da Fazenda, sendo escolhidas as empresas que oferecerem os maiores descontos. A expectativa é que em setembro o Governo Federal lance o aplicativo que permitirá que os cidadãos realizem as negociações.

O programa Desenrola Brasil se destina a atender famílias com dívidas de até R$ 5 mil, acumuladas entre 19 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2023. O programa estabelece duas faixas de renda. A Faixa 1 contemplará famílias com renda de até dois salários mínimos por mês e também aqueles inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Já a Faixa 2 é destinada a brasileiros com renda de até R$ 20 mil por mês.

O Desenrola Brasil permite a renegociação de várias categorias de dívidas, incluindo contas de água, luz, telefone, além de dívidas com bancos e empréstimos consignados.

Paralelamente ao anúncio do programa Desenrola Brasil, o Ministério da Fazenda também destacou o início do pagamento do programa Bolsa Família. O benefício começou a ser pago nesta terça-feira (17) para milhões de brasileiros, seguindo um calendário escalonado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. O cronograma completo segue com datas para beneficiários com NIS finalizando em 1 a 0, ocorrendo entre os dias 18 a 31 de julho.

