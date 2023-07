Descubra onde vai fazer menos de 0 °C no Brasil esta semana

Temperaturas pelo Brasil nesta semana – A onda de frio que assola o Rio Grande do Sul, com as temperaturas mais baixas registradas neste inverno, é devido à influência de uma potente massa de ar polar que avançava sobre a Argentina e agora se instala sobre terras gaúchas. Após a passagem de um ciclone extratropical e uma frente fria, o estado enfrenta a intensificação do frio, trazendo consigo temperaturas abaixo de zero em várias localidades.

O Brasil está vivenciando uma semana de clima frio, especialmente no sul do país, devido à influência de uma massa de ar polar. Foto: Divulgação

Previsão para o Brasil durante a semana

Segundo dados da Metsul Meteorologia, essa massa de ar frio, que está associada a um centro de alta pressão, está se intensificando, impulsionando o ar frio com mais força sobre as regiões central, oeste, sul e leste do estado gaúcho. Isso resultou na queda acentuada da temperatura, registrando mínimas de até -3º C.

No extremo sul da capital Porto Alegre e nas cidades que compõem a região metropolitana, a temperatura mínima desta terça-feira atingiu a marca de 0ºC, intensificando a sensação do frio extremo. No entanto, foi na cidade de Pedras Altas que se registrou a temperatura mais baixa, com -3,1°C. Outras cidades como Herval, Dom Pedrito e Caçapava do Sul também registraram temperaturas abaixo de zero, atingindo -2,1°C, -2,0°C e -1,9°C, respectivamente.

O município de Cambará do Sul, conhecido pelo seu clima frio, não ficou de fora dessa onda gelada e marcou -1,3°C em seu termômetro. As cidades de Pinheiro Machado, Bagé e Santa Maria registraram mínimas de -0,9°C, -0,8°C e -0,8°C. Outras localidades como Espumoso, Quaraí, São Francisco de Paula e Tupanciretã tiveram temperaturas semelhantes, com -0,5°C.

Em São Sepé, a temperatura mínima foi de -0,4°C, enquanto em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, o frio foi um pouco menos intenso, com uma mínima de -0,3°C. Nova Palma, por sua vez, registrou a temperatura de -0,1°C, confirmando que o inverno gaúcho está mostrando toda sua força.

Região Sudeste

Porém, a MetSul Meteorologia indica que este intenso frio não deve afetar a região Sudeste do Brasil, incluindo o estado de São Paulo. Isso se deve ao deslocamento desse bolsão de ar frio que, a partir de quarta-feira, começa a se mover em direção ao oceano, poupando as regiões mais ao norte do país de temperaturas extremamente baixas.

A boa notícia para os gaúchos é que, com o afastamento dessa massa fria, as temperaturas começam a subir em toda a região sul do país a partir desta quinta-feira. Assim, apesar do frio extremo que se instalou nos últimos dias, a previsão é de que o clima comece a se tornar mais ameno, oferecendo um pouco de alívio para os habitantes dessa região. Portanto, a intensa onda de frio que marcou este inverno no Rio Grande do Sul parece estar perto do fim, pelo menos por enquanto.

