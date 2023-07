Depois do ciclone, final de semana tem previsão DESANIMADORA; veja como fica

Ciclone extratropical já seguiu para o oceano, mas deixou para trás onda de frio que deve predominar durante todo o fim de semana, com possibilidades de geada no Centro-Sul do país; parte do Norte terá chuva intensa, enquanto cidade de São Paulo pode registrar a madrugada mais fria do ano neste sábado (15). Confira a previsão para as demais capitais neste fim de semana.

O frio está previsto para chegar na próxima semana, trazendo um dia gelado para o centro-sul do país. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ciclone vai, frio fica

O susto que a passagem de um ciclone extratropical causou no Centro-Sul do país já passou, mas apesar dos estragos que ficaram para trás ainda serem motivo de preocupação para os municípios atingidos, a tempestade que já rumou para o oceano deixou um último ‘presente’: frio, muito frio para este fim de semana.

A principal causa das temperaturas congelantes será uma massa de ar polar deixada pelo ciclone, que fará a temperatura cair, podendo até mesmo nevar em alguns lugares, como nas serras gaúcha e catarinense.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que já emitiu um alerta laranja, haverá declínio de temperatura para 13 estados, especialmente no Centro-Sul, além de geadas para outras 6 regiões. Nesses locais, a variação dos termômetros no período de 24 horas deve ser de, no mínimo, 5ºC.

Confira 4 destaques da previsão para o fim de semana:

1 – Queda de temperatura

Estão em alerta laranja para a queda da temperatura, até as 10h da manhã deste sábado (15):

Acre

Amazonas

Roraima

Mato Grosso

Goiás

Espírito Santo

Minas Gerais

São Paulo

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Mato Grosso do Sul

Paraná

Rio Grande do Sul

2 – Geada no Sul e Sudeste

Além do frio no Centro-Sul, o Inmet prevê geada em todos os estados da região Sul. O alerta é válido das 3h às 7h deste sábado (15).

Já no Sudeste, as áreas que podem ter geada incluem o Sul e Sudoeste de Minas, o Vale do Paraíba paulista, uma pequena porção da cidade de Campinas e o Sul Fluminense. Em todos esses locais, a previsão é de temperaturas mínimas em torno de 3°C.

3 – Frio recorde nas cidades de São Paulo e Curitiba

Os meteorologistas apontam ainda que a cidade de São Paulo pode ter frio recorde, com previsão de 8°C, a menor mínima do ano, durante a madrugada deste sábado.

Segundo o Climatempo, outra capital que vai ser muito gelada é Curitiba, a capital mais fria do Brasil. Neste sábado, o frio ganha força, e a previsão é que a temperatura chegue a 4°C e tenha geada.

4 – Chuvas intensas no Norte

Já no Norte do país, as temperaturas não devem ficar tão baixas. São esperadas, inclusive, máximas superiores a 30ºC em todas as capitais da região neste fim de semana.

Apesar disso, o norte e sul de Roraima, além do norte e sudoeste do Amazonas, têm previsão de chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h com ventos intensos (entre 40-60 km/h).

Veja a previsão para as capitais no fim de semana:

Sul

Curitiba: sábado: mín.: 4°C/máx.: 17°C; domingo: mín.: 8°C/máx.: 22°C

Florianópolis: sábado: mín.: 12°C /máx.: 19°C; domingo: mín.: 14°C /máx.: 21°C

Porto Alegre: sábado: mín.: 6°C /máx.: 18°C; domingo: mín.: 10°C/máx.: 17°C

Sudeste

Belo Horizonte: sábado: mín.: 12°C/máx.: 25°C; domingo: mín.: 13°C/máx.: 26°C

Rio de Janeiro: sábado: mín.: 16°C/máx.: 26°C; domingo: mín.: 16°C/máx.: 30°C

São Paulo: sábado: mín.: 8°C /máx.: 21°C; domingo: mín.: 11°C /máx.: 25°C

Vitória: sábado: mín.: 17°C/máx.: 23°C; domingo: mín.: 17°C /máx.: 27°C

Centro-Oeste

Brasília: sábado: mín.: 12°C /máx.: 25°C; domingo: mín.: 12°C/máx.: 25°C

Campo Grande: sábado: mín.: 9°C/máx.: 31°C; domingo: mín.: 14°C/máx.: 31°C

Cuiabá: sábado: mín.: 16°C/máx.: 33°C; domingo: mín.: 21°C/máx.: 36°C

Goiânia: sábado: mín.: 13°C/máx.: 30°C; domingo: mín.: 18°C/máx.: 31°C

Nordeste

Aracaju: sábado: mín.: 22°C/máx.: 27°C; domingo: mín.: 22°C/máx.: 27°C

Fortaleza: sábado: mín.: 25°C/máx.: 31°C; domingo: mín.: 24°C /máx.: 32°C

João Pessoa: sábado: mín.: 22°C/máx.: 30°C; domingo: mín.: 22°C/máx.: 30°C

Maceió: sábado: mín.: 22°C/máx.: 27°C; domingo: mín.: 22°C/máx.: 26°C

Natal: sábado: mín.: 24°C/máx.: 29°C: domingo: mín.: 24°C/máx.: 28°C

Recife: sábado: mín.: 23°C/máx.: 28°C; domingo: mín.: 24°C/máx.: 27°C

Salvador: sábado: mín.: 22°C/máx.: 27°C; domingo: mín.: 23°C/máx.: 28°C

São Luís: sábado: mín.: 23°C/máx.: 34°C; domingo: mín.: 24°C/máx.: 35°C

Teresina: sábado: mín.: 22°C/máx.: 36°C; domingo: mín.: 22°C/máx.: 35°C

Norte

Belém: sábado: mín.: 22°C/máx.: 35°C; domingo: mín.: 22°C/máx.: 34°C

Boa Vista: sábado: mín.: 23°C/máx.: 30°C; domingo: mín.: 22°C/máx.: 32°C

Manaus: sábado: mín.: 24°C/máx.: 33°C; domingo: mín.: 24°C/máx.: 33°C

Palmas: sábado: mín.: 22°C/máx.: 35°C; domingo: mín.: 23°C/máx.: 35°C

Macapá: sábado: mín.: 24°C/máx.: 35°C; domingo: mín.: 22°C/máx.: 36°C

Porto Velho: sábado: mín.: 20°C/máx.: 36°C; domingo: mín.: 24°C/máx.: 36°C

Rio Branco: sábado: mín.: 18°C/máx.: 34°C; domingo: mín.: 22°C/máx.: 36°C

