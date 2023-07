Misteriosa “chuva de PEIXES-PÊNIS” assusta banhistas e pescadores

O fenômeno inusitado ocorreu na cidade de Rio Grande, litoral argentino, na última segunda-feira (17), chamando a atenção de pescadores, banhistas e internautas, que registraram a verdadeira “chuva” de peixes-pênis e compartilharam a incomum cena nas redes sociais. Continue lendo para saber um pouco mais sobre o que levou a invasão dos animais aparentemente exóticos à terras hermanas.

Peixes-Pênis caem do céu em litoral argentino e fenômeno viraliza na web. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Chuva exótica

Após uma tempestade atingir uma região de praia da costa argentina na última segunda-feira (17), o local foi tomado por um grande número dos chamados ‘peixes-pênis’.

As imagens das estranhas criaturas foram compartilhadas nas redes sociais por um morador da região, e rapidamente viralizaram na web.

Os animais identificados cientificamente como Urechis unicinctus, são na realidade vermes marinhos e não peixes como o apelido ‘carinhoso’ sugere. O apelido, aliás, se originou por conta das características físicas do animal, que possuem formatos cilíndricos e com uma cor rosada. Os vermes marinhos costumam viver em águas frias, e podem alcançar até 30 centímetros de tamanho.

Segundo informações da Rádio Fueguina, da Argentina, os “peixes-pênis” costumam servir de alimento para tubarões, lontras, gaivotas e outros peixes, sendo muito utilizados também como iscas para a pesca.

Em geral, esses vermes vivem embaixo da areia em praias, e medem cerca de 8 centímetros de comprimento e de 2 a 3 centímetros de diâmetro. Entretanto, eles podem ficar a mostra em situações de fortes chuvas, como a que ocorreu no final de semana passado na Argentina.

Episódio repetido na terra do ‘Tio Sam’

Apesar de sua aparição ser considerada rara, a exótica criatura marinha conhecida como Peixe-Pênis já apareceu em regiões costeiras em 2019, mais precisamente em uma praia no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

O episódio da chuva de peixes-pênis também não é inédito no lugar mais recente onde as criaturas apareceram. A região costeira da Argentina já teve anteriormente outros registros do aparecimento do verme marinho, porém em grupos menores.

Curiosidades sobre o peixe-pênis

Os ‘peixes-pênis’ possuem estrutura em uma forma de cilindro e podem viver até 25 anos. Esse grupo possuem grau de parentesco com os nematoides e artrópodes, que se tratam dos grupos que englobam seres como as lombrigas e os insetos, respectivamente.

Esses “vermes marinhos” contam com o hábito de se enterrarem na areia e, durante as tempestades e o movimento das ondas do mar, os mesmos podem serem levados até a terra, fato que aconteceu em todas as aparições das criaturas aquáticas aos humanos.

Outro fato curioso sobre o peixe-pênis é que o verme não é um alimento apreciado apenas por tubarões, mas como também por pessoas de algumas partes do continente asiático, onde esse tipo de verme marinho exótico e diferente costuma ser consumido na culinária e classificado por muitos locais como uma verdadeira iguaria.

