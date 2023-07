14º do INSS ganha novidade que anima os aposentados: entenda o que é fake ou não

Semana após semana, o projeto que pretende pagar o 14° do INSS é constantemente analisado e cria uma expectativa por parte dos que anseiam tirar a ideia do papel.

A última novidade foi no ano de 2022, quando o projeto do 14º salário do INSS foi aprovado em algumas comissões, mas voltou a estaca zero em 2023.

Isso significa que para ter alguma chance de ser aprovado é preciso que o texto passe novamente pelos deputados e senadores no Congresso Nacional. E por fim seja sancionado pelo presidente da República.

A proposta, surgiu devido às consequências da pandemia da Covid-19, em especial, de aposentados e pensionistas e, tem como objetivo pagar um valor adicional aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de um salário extra no ano.

O que o governo Lula pensa sobre o 14º salário do INSS?

Ainda que as chances de aprovação do 14º salário do INSS sejam mínimas, essa continua sendo uma demanda dos aposentados e pensionistas. Inclusive, com o interesse de que o presidente se posicione a favor desse projeto e da liberação dos valores.

No entanto, o ministro da Previdência Social, não acredita que seja possível aprovar esse abono extra. Tudo devido à carga orçamentária que esse benefício carrega é muito alta. Quer dizer, será preciso liberar abono referente aos anos de 2020 e 2021 para mais de 30 milhões de pessoas.

O local de onde sairia o dinheiro para bancar o 14º salário é justamente o ponto que impede a aprovação imediata do projeto, e que foi mencionada pelo ministro.

Qual valor do 13º salário na primeira e segunda parcela?

Para fazer o cálculo do valor do décimo terceiro relativo à primeira parcela, basta dividir o valor do salário por 12, multiplicar o resultado pelo número de meses que foram trabalhados e fazer a divisão por 2.

Exemplo: Se você recebe um salário mínimo, com esse valor, o cálculo deve ficar da seguinte forma:

R$1302 % 2 = R$651;

Ou também: R$1302 x 50% = R$651.

Com isso, a primeira parcela do décimo terceiro de quem recebe 1 salário mínimo é R$606,00.

Lembrando que, no entanto, que os descontos relativos ao INSS e Imposto de Renda serão deduzidos apenas da segunda parcela.

Segunda parcela do 13º

A segunda parcela do décimo terceiro deve ter como base de cálculo o salário de dezembro menos o valor adiantado da primeira parcela.

