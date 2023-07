Nota MÁXIMA na redação do Enem é possível; descubra como tirar

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a prova mais importante para quem deseja ingressar em uma universidade, e a redação corresponde a 20% da nota total do Enem, o que para a maioria pode ser a chance de gabaritar ou se dar muito mal no exame. Por isso, é importante que você adote algumas dicas em sua rotina de estudos para tirar uma nota acima de 900 ou, quem sabe, a tão sonhada nota 1000! Continue lendo para saber tudo o que precisa para uma redação perfeita.

Redação nota 1000

A definição que melhor se encaixa para uma redação nota 1000 seria “a redação perfeita”. Para alcançar tal perfeição, o candidato precisa escrever um texto coeso e coerente na forma dissertativa-argumentativa, onde, neste formato, o autor deve escrever um texto usando argumentos com o objetivo de defender um ponto de vista. Além disso, o autor também deve respeitar o formato de prosa, que é quando as ideias são organizadas de forma objetiva, em parágrafos diretos. Outros requisitos indispensáveis são o domínio do uso formal da língua portuguesa e compreensão do tema que está sendo proposto na redação.

Parece e, de fato, é muita coisa, onde apenas com muita prática, além de tempo de dedicação e estudo, você verá essas regras como algo natural. Para te ajudar, abaixo você confere cinco dias essenciais para quem deseja escrever uma redação nota 1000 no exame, confira!

Dicas para escrever uma redação nota 1000

1. Domine as 5 competências avaliadas



Em via de regra, o Enem avalia cinco competências. Cada uma vale de 0 a 200 pontos e só consegue a tão sonhada nota mil quem “gabarita” em todas. Ou seja? hora de prestar MUITA atenção em cada competência citada abaixo:

Uso formal da língua portuguesa: Redação não é lugar para usar gírias ou abreviações, como pq (porque), fml (família) e flw (falou). Então, segure o hábito da escrita que costuma usar nas redes sociais.

Compreensão do tema da redação. O candidato precisa demonstrar que entendeu a proposta e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, evitando fugir do tema ou comentar de forma superficial, pois você corre o risco de perder pontos ou até mesmo ter a sua redação zerada.

A proposta de redação do Enem traz ainda um conjunto de textos de apoio, chamados de textos motivadores e que podem conter infográficos, dados de pesquisas e até mesmo charges ou tirinhas, onde seus dados e fontes citados nos textos podem ser utilizados pelo candidato na redação, desde que não faça uma cópia exata, buscando também contextualizar as informações, dando os devidos créditos.

Organização de ideias. Selecione, relacione e interprete informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista de forma clara.

O texto deve ser coerente, direto, apoiado em informações verídicas e com referências (repertório cultural).

Uso de elementos que conectem ideias. o candidato deve seguir um raciocínio objetivo e constante para a construção da sua argumentação. Ou seja, com começo, meio e fim. Em outras palavras, fazer rodeios ou o famoso “encher linguiça” custará pontos.

Para atingir o objetivo, a dica é fazer uso de conjunções (“porque”, “embora”, “conforme”, “enquanto”), conectivos (“portanto”, “por consequência”, “em resultado”, “por isso”) e outros elementos linguísticos que amarrem os argumentos. Assim, eles vão dar a noção de continuidade no raciocínio, relacionando o que for discutido em um parágrafo com o que será apresentado no seguinte.

Proposta de solução. Ao final da argumentação, o autor deve concluir o texto indicando uma saída (chamada de proposta de intervenção) para o assunto discutido, respeitando os direitos humanos.

Para isso, ele deve resumir o problema identificado, indicar quem deve ser o agente da solução, a ação que vai resolver o problema, mostrar o meio de execução e quais efeitos são esperados.

2. Antigos alunos nota 1000

Assim como os candidatos de concursos públicos fazem, estude as provas de candidatos que gabaritaram, neste caso, a redação, dos exames de anos anteriores.

Ler com atenção as redações que tiraram nota 1000, mostrará como foram construídas, onde e como foram inseridos os repertórios socioculturais e os argumentos, quais conectivos foram usados, como foi feita a proposta de intervenção, entre outras características presentes na cartilha.

3. Repertório sociocultural

Ser mais culto e antenado no que acontece hoje, no Brasil e no mundo, bem como até mesmo no passado, não só fazer do candidato uma pessoa mais culta, como ajudará e muito na redação do Enem. Os repertórios serão úteis para fundamentar a tese do participante, que deve mostrar uma visão crítica sobre a realidade. É possível usar repertórios que estejam presentes na sua rotina de estudos, inclusive os populares, como filmes, séries e livros. Sites de notícias e podcasts também são um bom reforço para esse encorpar o repertório.

4. Pratique constantemente

Como diz o famoso ditado: “a prática leva à perfeição”, e com redação não seria diferente. Treine, mas treine MUITO, fazendo ao menos 1 redação por semana. Em um mundo ideal você estará treinando bem se fizer 15 redações por mês. Uma dica é pegar temas propostos em edições anteriores do exame e produzir suas redações de treino com base neles.

5. Tenha alguém para revisar seu texto

De nada adianta você praticar milhões de vezes e não saber em quais aspectos deve melhorar, né? Dificilmente a sua escrita irá evoluir se você não souber onde está errando ou acertando, ou seja, quais aspectos deve mudar ou manter no próximo treino. Para que isso mude, o ideal é buscar a ajuda de quem “olha de fora” e que pode enxergar os erros que, talvez pelo cansaço, você não esteja vendo.

Esse alguém pode ser um amigo que também esteja se preparando para o exame, mas o ideal é que seja um professor que consiga identificar erros e elos fracos no texto e possa direcionar o aluno para a correção destes.

Se você leu atentamente as valiosas dicas para gabaritar na redação, fique atento ao cronograma do Enem 2023 logo abaixo:

Cronograma do Enem 2023

5 de novembro (domingo)

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação.

12 de novembro (domingo)

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Término das provas no 1º dia: 19h

19h Término das provas no 2º dia: 18h30

