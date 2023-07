Aprenda a desbloquear o valor de R$ 1.420,00 no Caixa Tem sem mistérios

Como desbloquear dinheiro pelo Caixa Tem – A assistência financeira que o programa Bolsa Família proporciona tem tido um impacto significativo na vida de milhares de famílias brasileiras, e agora, uma novidade surge para aqueles que têm o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Uma generosa parcela de R$ 1.420 está disponível para saque no Caixa Tem. Mas há um detalhe que não deve passar despercebido: é necessário movimentar esse valor dentro de 120 dias após o depósito, caso contrário, o dinheiro retorna ao Governo. O prazo limite para a retirada é outubro.

Para sacar a parcela de R$ 1.420 no Caixa Tem, é necessário desbloquear o valor seguindo o passo a passo fornecido. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Veja a forma mais rápida para desbloquear os valores no Caixa Tem

O montante recém-liberado é destinado exclusivamente aos beneficiários que contam com uma família numerosa e que são beneficiários do adicional do Benefício de Renda de Cidadania. Para que se tenha uma ideia da relevância desse benefício, o Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600 a todas as famílias inscritas, além de uma quantia de R$ 142 por cada membro da família, caso o núcleo familiar seja composto por mais de quatro pessoas. Portanto, se o lar abrigar 10 pessoas, o pagamento recebido será o já mencionado valor de R$ 1.420.

Veja também: Aviso de atenção: por que você pode perder o seu Caixa Tem

Vale ressaltar que a atual liberação corresponde à primeira do mês de julho e, devido ao prazo para o saque, os beneficiários devem desbloquear a parcela no Caixa Tem o mais rápido possível. Felizmente, este procedimento pode ser realizado de maneira simples e rápida, por meio do aplicativo, caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui e lotéricas.

Passo a passo

Para quem ainda não está familiarizado com o processo, aqui está um guia passo a passo para sacar o valor no Caixa Tem. Primeiramente, é necessário acessar o Caixa Tem (disponível para Android e iOS) e fazer o login com CPF e senha. Na tela inicial, o usuário deve selecionar a opção “Saque sem Cartão” e, em seguida, apertar o botão “Gerar código para saque”. Depois de inserir a senha, um código para saque será gerado – vale lembrar que este código tem validade de uma hora.

Com o código em mãos, o beneficiário deve se dirigir a um caixa eletrônico, correspondente ou lotérica para iniciar o saque sem cartão. No terminal, deve-se selecionar a tecla “Entra” e, em seguida, optar por “Saque Caixa Tem”. Na sequência, o beneficiário deve inserir o CPF e o código gerado. Por fim, basta informar o valor e realizar a retirada.

Para ajudar os beneficiários a se planejarem, aqui está o cronograma de pagamentos do Bolsa Família para o mês de julho, baseado no final do NIS: dia 18 para NIS final 1; dia 19 para NIS final 2; dia 20 para NIS final 3; dia 21 para NIS final 4; dia 24 para NIS final 5; dia 25 para NIS final 6; dia 26 para NIS final 7; dia 27 para NIS final 8; dia 28 para NIS final 9 e, por último, dia 31 para NIS final 0.

As famílias beneficiárias do programa devem ficar atentas às datas e não esquecer de movimentar o dinheiro dentro do prazo, para evitar que ele retorne ao Governo. A iniciativa tem como objetivo central reduzir a desigualdade social e combater a extrema pobreza, e tem sido uma ferramenta importante de apoio financeiro a milhares de famílias em todo o Brasil.

Veja também: Aprenda a LIBERAR seu Caixa Tem e resolver o temido “problema da senha”