4 MIL brasileiros podem pedir CNH de graça para o governo; saiba como

Havendo a possibilidade, muitos brasileiros certamente escolheriam conseguir a CNH de graça junto ao governo e, na verdade, este cenário já existe, estando voltada especificamente para as pessoas de baixa renda.

Ocorre que, por meio especificamente do Departamento Estadual de Trânsito, está sendo lançado, por parte do governo, a segunda fase do já famoso Programa CNH Social, que conta com mais 3.500 vagas para quem tem o sonho de se tornar um motorista habilitado, mas não possui condições de pagar pelo processo.

Este programa existe desde 2011, tendo como finalidade ofertar formação, habilitação e qualificação para os condutores, proporcionando a eles a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Por meio dele, é possível conseguir a CNH de graça nas categorias A e B, ou mesmo inserir categorias a uma CNH já existente.

Desde que foi relançado, em 2019, o CNH Social ofertou 30 mil carteiras de motorista: especificamente para 2023, foram planejadas mais 7.000 vagas, estando 3.500 na segunda fase.

O benefício da CNH de graça é uma iniciativa governamental | Imagem: wirestock / freepik.com

Requisitos para conseguir a CNH de graça

Para conseguir uma CNH gratuita por meio deste programa, o cidadão deve atender aos seguintes pré-requisitos:

Ser devidamente alfabetizado, e maior de idade;

Ter documentos de identificação;

Comprovar residência ou domicílio no Espírito Santo;

Não ter impedimento judicial para ter uma CNH;

Estar devidamente cadastrado no CadÚnico;

Ter uma renda familiar que não passe de dois salários mínimos;

Não ter uma deficiência que acabe impedindo a obtenção da carteira de motorista.

A inscrição propriamente dita deve ser feita pelo site https://detran.es.gov.br/, no qual o solicitante deverá fornecer algumas informações e fazer sua escolha a respeito da categoria desejada (seja para a primeira habilitação ou não).

Já a seleção de quem irá conseguir uma CNH grátis é feita totalmente de forma eletrônica, sem ação humana, e levando em consideração as informações do CadÚnico. E a lista dos aprovados no programa será divulgada no site acima mencionado, exatamente no dia 07 de agosto, a partir das 12h00.

Logo, é importante que os inscritos acompanhem as postagens desse site e, se selecionados, façam suas matrículas respeitando o prazo previsto. Afinal quem perder este prazo terá que aguardar 3 anos para poder tentar novamente.

Já se, após iniciar o processo, o cidadão selecionado perder prazos ou simplesmente desistir, o tempo para uma nova tentativa será de 5 anos.

Lembrando que, para 2023, há a novidade de que quem é habilitado para dirigir motos poderá fazer um curso de motofrete totalmente custeado pelo Detran do Espírito Santo, desde que atenda aos pré-requisitos.

Veja também: 5 alimentos que podem causar CÂNCER segundo autoridades

Muitas vidas estão sendo transformadas pelo Programa CNH Social

Muitas pessoas estão conseguindo a CNH de graça e aproveitando novas chances de crescer no mercado de trabalho. É o caso, por exemplo, de João Miguel Rodrigues da Silva, que atua como motorista há pelo menos 30 anos e, por meio do programa, conseguiu alterar a categoria em seu documento, se profissionalizando para transportar passageiros e cargas.

Lembrando que a CNH Social 2023 é um programa do Governo do Estado do Espírito Santo, voltado para o cidadão de baixa renda e, além de permitir que a primeira habilitação seja obtida de forma gratuita, também facilita a alteração de categorias e, ainda, está atrelado a cursos profissionalizantes.

Veja também: FIM de uma ERA: estes aplicativos darão ADEUS em breve