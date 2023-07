Você consegue controlar ESTES 6 objetos com o seu celular

Os aparelhos inteligentes estão cada vez mais presentes nas casas de pessoas que buscam por praticidade. Com funções que existem para facilitar o dia a dia dos usuários, existem conexões Bluetooth ou Wi-fi e, com isso, podem ser controlados pelo celular e aplicativos.

Uma das soluções tecnológicas de hoje em dia, é o aplicativo SmartThings da Samsung que permite o gerenciamento de produtos compatíveis de maneira simples. É possível controlar funções remotas e até criar rotinas para controlar dispositivos, eletrodomésticos e até maquinas de lavar.

Disponível nas plataformas Android e IOS, o app pode ser baixado gratuitamente. Veja mais sobre as dicas que separamos para vocês.

Inteligência artificial e os benefícios da smarthome. Imagem: Rawpixel / FreePik

Os principais objetos inteligentes para se ter em casa.

Os mais procurados objetos inteligentes para ter em casa são:

Lâmpada inteligente

Câmeras de segurança

Fechaduras Smart

Eletrodomésticos

Ar-condicionado

Aspirador de pó

Quais os benefícios de ter uma casa inteligente?

A automação residencial é basicamente o controle de equipamentos e sistemas integrados, oferecendo mais comodidade ao dia a dia dos usuários. A tecnologia oferece total controle por meio do smartphone ou algum outro dispositivo, tudo através de uma interface amigável, fácil, prático, conectado ao Wi-Fi.

Com a popularização desse tipo automação, os equipamentos vem se tornando cada ve mais inteligente. Por isso separamos 5 vantagens para você ter uma smart home, leia mais abaixo:

Economia de energia: Uma vez que haverá muitos equipamentos conectados, ao contrário do que se pensa, o acesso remoto aos equipamentos permite ligar e desligar quando houver necessidade. Controle: A utilização de softwares é a maneira usada para ajustar os aparelhos ao sistema, mesmo que esteja longe. Segurança: Uma smarthome conta com sistemas que aumentam ainda mais a sua segurança. São alarmes, sensores de movimento e calor, monitoramento 24h mesmo à distância, sistemas biométricos, comando de voz e outras facilidades. Conveniência: Permite a possibilidade de programar os equipamentos como: aspirador de pó, máquina de lavar, ar condicionado. Conforto: Permite acessar os equipamentos por comando de voz, praticidade, ajustar temperatura e outros.

O que são casas inteligentes?

São sistemas avançados de automação que facilitam o dia a dia dos moradores. Essa é a lógica que envolve o conceito de casas inteligentes, preparadas para unir praticidade, segurança e conforto em soluções que podem ser acessadas do celular e de qualquer local.

Essas casas inteligentes, as smarthomes como são conhecidas, começaram a ganhar força em meados de 2010, quando dados indicavam uma grande quantia de sistemas autônomos já eram utilizados nos Estados Unidos. No Brasil, as casas ainda vivem um período de consolidação.

É possível achar construtoras especializadas brasileiras especializadas em projetar apartamentos inteligentes, desde o quarto até a cozinha.

O futuro chegou!

Antes totalmente restrita apenas para uma pequena parcela da população, a tecnologia das casas inteligentes começa a entrar com mais força no mercado e, fica disponível a um preço mais acessível. Vale lembrar que é um dos pontos que valorizam muito um imóvel!

