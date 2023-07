Mulheres de 40 anos ficarão mais jovens com estes cortes de cabelo

Segundo a renomada estilista Carolina Herrera afirma, as mulheres ao passarem dos 40 anos devem usar cortes de cabelo que as destaquem, como um cabelo curto que dá elegância e sofisticação. Há quem diga também que a cor utilizada no cabelo também tem o poder de favorecer nesse aspecto de jovialidade. Mas quando a tática usada é o corte de cabelo, o estilo Bob é considerado infalível para mulheres desta faixa etária. Continue lendo para saber mais sobre o haircut que não apenas realça a beleza, como rejuvenesce o rosto.

Estilo de corte Bob é popular entre celebridades, mas também favorece mulheres 40+. Foto: Arte / Pinterest

Bob, o corte que rejuvenesce

Com suas linhas retas, estilizadas e atemporais, os cortes de cabelo estilo Bob conquistam qualquer um que ainda não conhecia o seu poder. O estilo de corte proporciona um efeito favorecedor, pronto para se adaptar a todos os tipos de rostos, o que conquista não apenas as mulheres mais jovens, como é escolhido com o mais recomendado para mulheres acima dos 40 anos, por realçar a beleza e principalmente dar um aspecto de rejuvenescimento ao rosto.

Mas esse tipo de corte não se limita a um único estilo. O Bob hairstyle possui variações como o Long, Bob, o Bob Reto, o Bob Assimétrico, além dos com franja reta e com franja lateral. Seja qual for a escolha, com sutis variações no comprimento, o Bob ficará perfeito em qualquer ocasião.

Confira mais abaixo alguns detalhes de cada uma dessas variações.

Long Bob

O corte Long Bob chega aos ombros, e permite adicionar camadas longas, quase imperceptíveis e adicionar um desfiado nos cabelos próximos ao rosto, dando um aspecto espetacular ao visual. Esse tipo de corte é constantemente usado por celebridades como a atriz Marina Ruy Barboza e a socialite Kim Kardashian.

Com franja reta

Cortes Bob têm as franjas como o seu melhor complemento, especialmente se forem retas e o comprimento do corte for mantido em direção ao queixo. As linhas criam um contrapeso que acaba por enquadrar o rosto e estilizar as feições. Com sutis camadas longas para criar dimensão, também podemos usar este corte com nossa textura natural, sem a necessidade de ir sempre na cabeleira.

Bob Reto

Quando optamos por um corte de cabelo reto total, como o que Kim Kardashian usou, acaba por ser um corte muito sofisticado e especialmente favorecedor para aquelas com cabelo muito fino.

Com franja lateral

Embora os cabelos Long Bob sejam ideais para rostos redondos, eles também são muito favorecedores para rostos ovais. A atriz hollywoodiana Cate Blanchett é fã do estilo e encontrou a extensão perfeita para o padrão do seu rosto. A estrela costuma estilizar o corte com um longo franjão penteado lateralmente.

Entre as tendências, o Bob com franja lateral também se destaca na maneira como estiliza o cabelo, permitindo que prevaleça sua textura. A linha lateral não é completamente perfeita, o cabelo está levemente quebrado e alguns fios sobressaem. Tudo para denotar despojamento e naturalidade.

Bob assimétrico

Este corte chega até ao queixo, totalmente reto e liso, ligeiramente mais longo do lado direito. A maneira de pentear é usar texturas livres para privilegiar o movimento. Um grande fã nesse estilo de corte de cabelo é a cantora Demi Lovato.

