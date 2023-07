Motoristas de app COMEMORAM novidade da Uber; o que muda?

A parceria entre a Uber e a Bamaq Consórcios, visa facilitar a aquisição de veículos novos pelos motoristas. O objetivo é proporcionar condições favoráveis e agilizar o fechamento de acordos de forma ágil. De acordo com a empresa de transporte, os créditos disponibilizados aos profissionais em adquirir ou trocar seus carros variam de R$30 a R$100 mil.

A taxa administrativa da empresa responsável pelo consórcio é de 9%. O anúncio foi feito logo no começo do mês e agora está disponível. Assim, os primeiros a serem beneficiados são os parceiros que atuam no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

A uber identificou a importância de somar soluções que contribuem para a troca e compra dos veículos, considerando que a opção mais econômica é de fato o consorcio, sendo uma das principais formas de aquisição de automóveis.

Motoristas de app comemoram novidade da uber. Veja mais sobre o que muda. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como será o processo implementado pela uber para os motoristas parceiros?

O diretor da Uber, ressaltou a importância de atender às demandas dos motoristas e oferecer soluções que facilitassem suas necessidades. A novidade apresenta várias vantagens. Saiba mais lendo abaixo:

Taxa administrativa fixa;

Jornada de compra 100% digital;

Parcelamento flexível de até 80 vezes;

Possibilidade de reduzir pela metade as parcelas até a contemplação;

Carência de três meses;

Cashback de R$3,00;

Possibilidade de pular parcelas após um ano;

Oportunidade de usar um veículo usado como lance.

Por que optar pelo consórcio?

A crescente tendência de aumento das taxas tem sido um dos principais fatores que levaram as pessoas a buscar alternativas como os consórcios. O mercado registrou um recorde de novas cotas no último ano, totalizando 3,93 milhões de adesões, o que representa um crescimento de 13,6% em relação a 2021. Além disso vale destacar que o segmento de veículos leves continua sendo o item mais relevante no mercado de consórcio.

Você sabia que os motoristas de uber não é obrigado a levar compras de passageiros.

Conforme relatos dos motoristas de aplicativo, eles não são obrigados a transportar compras dos passageiros. No entanto, existe a opção chamada “Uber bag” destinada especificamente para o transporte de passageiros com bagagens, compras e outros itens que possam ser acomodados no porta-malas.

No entanto, muitos passageiros ainda preferem a modalidade mais econômica e transportar suas compras, o que acaba causando irritação em alguns motoristas.

Os profissionais questionam que as tarifas são baixas em relação ao tempo gasto, pois é necessário carregar e descarregar as compras.

O que é o uber e qual seu objetivo?

O Uber é um serviço de carro sob demanda que permite solicitar os serviços de motoristas particular por meio de aplicativo. O mesmo tem plenas execuções no iPhone e no Android. O serviço utiliza um software que envia a chamada ao motorista próximo a sua localização.

Seu objetivo é ajudar as pessoas a se locomoverem para qualquer lugar, conseguir o que quiserem e ganhar o dinheiro do jeito delas. O diferencial da uber está nas corridas mais baratas, praticidade e conforto.

