Colocar casca de laranja no vinagre me AJUDOU a economiza dinheiro

Todo mundo quer ter uma reserva extra de dinheiro, estudam táticas de como economizar ou como criar um cronograma financeiro para cair em dívidas, mas sempre acaba que no final do mês você precisa comprar itens para a sua casa porque os que você tinha já acabou. Você já escutou sobre colocar casca de laranja no vinagre para economizar dinheiro? É isso mesmo que você leu!

A laranja é uma fruta muito consumida durante o inverno, e pode aproveitar como o consumo é grande pegar a casca da laranja e não desperdiçar. Tem pessoas que simplesmente jogam fora, sem contar que o cheiro da casca é muito agradável. Então o que se pode fazer com a casca da laranja?

Essa dica é uma dica de avó e que virou sucesso na internet e que te como reutilizar ai na sua casa. Acompanhe a leitura abaixo.

veja os beneficíos da casca de laranja com o vinagre. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que colocar casca de laranja dentro de uma garrafa com vinagre?

Entenda como isso pode te ajudar a economizar dinheiro.

Limpador multiuso

As cascas de laranja liberam óleos essenciais no vinagre e isso resulta em um líquido poderoso que serve como um limpador multiuso, e o vinagre vai ajudar a desinfetar superfícies enquanto o óleo da casca de laranja age como um agende de limpeza natural.

É um limpador essencial para as superfícies de cozinha, banheiros e até mesmo dos pisos, assim você vai economizar dinheiro e não vai precisar ficar comprando um monte de produto de limpeza para a sua casa.

Eliminador de odores

O vinagre é um produto muito bom de neutralizador de odores e a fragrância cítrica das cascas de laranja cria um aroma totalmente agradável, ou seja, tem como utilizar essa solução em qualquer lugar dentro da sua casa e que precise de um pouco de frescor. Pode usar como spray para sapatos, lixeiras, e vários lugares.

Limpeza de vidros

Essa mistura caseira também pode substituir o limpador de vidros tradicional. O vinagre é um excelente produto e ajuda na remoção das manchas de água e de outros resíduos, a casca da laranja adiciona um brilho extra, a nossa dica é para pulverizar a solução dos vidros e também limpar com um pano macio para ter um acabamento melhor.

Veja também: Para que servem os pontos verde e laranja do WhatsApp?

Desentupidor de pias

Essa receita de combinação de vinagre com a casca de laranja pode ser usada para limpar e também como desentupidor de ralos de pias. O vinagre vai agir para ajudar a soltar os resíduos presos já o ácido da laranja vai contribuir com a limpeza e a desodorização.

Vale ressaltar que esses métodos é uma alternativa segura e bem ecológica.

Uso como repelente

O óleo da casca de laranja também é bastante popular por repelir certos insetos como os mosquitos e as formigas, e assim que mistura as cascas de laranja com vinagre tem com criar um repelente de insetos natural e seguro para usar em casa e ao ar livre.

Por isso que antes de pensar em jogar a casca fora, use ela para fazer essas dicas que citamos acima e assim você vai poder reaproveitá-las e não precisa ficar gastando dinheiro com produtos de limpeza.

Veja também: Sofrendo com cabelos BRANCOS? Aprenda o truque de café com vinagre