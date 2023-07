Aumento ASTRONÔMICO de velocidade no CELULAR; este é o truque secreto e simples

Celular com pouca velocidade – Você já parou para pensar que o seu smartphone, assim como você, também precisa de uma pausa? Sim, estamos falando daquela breve interrupção de suas atividades, um momento de descanso que, para o seu celular, se traduz em uma simples reinicialização. Os benefícios vão além do que se pode imaginar, proporcionando um melhor desempenho e até mesmo maior segurança. Pronto para descobrir esse simples hábito que pode fazer maravilhas pelo seu aparelho?

Aumente a velocidade do seu celular com uma reinicialização regular e mantenha-o em excelente desempenho. Foto: divulgação

Velocidade do celular pode aumentar?

Andres Bursztyn, especialista em Engenharia de Sistemas de Informação pela UTN Buenos Aires, desvenda o que se passa por trás do ato de reiniciar o smartphone. Imagine o seu aparelho como uma abelha incansável, sempre ocupada com diversas tarefas. De acordo com informações do portal de notícias TN, nesse frenesi de atividades, o smartphone armazena constantemente informações em sua memória principal. Porém, em meio a esse processo, alguns problemas podem surgir e persistir. A solução? Simplesmente reiniciar o aparelho. Com essa ação, todos os processos são reiniciados do zero, eliminando os entraves anteriores.

Veja também: Qual é o perigo em deixar o celular no modo de vibração? Por essa você não esperava

Você pode estar se perguntando agora, com que frequência deveria proporcionar esse descanso ao seu smartphone? Segundo os especialistas, uma reinicialização completa uma vez por semana é uma prática recomendada. O motivo é que ela interrompe processos ocultos que consomem recursos do seu celular, resultando em uma melhoria de desempenho. O segredo é que essa prática age como uma espécie de limpeza de memória, liberando espaço para o smartphone funcionar com mais eficiência.

A reinicialização do smartphone também tem um papel relevante na segurança do aparelho. Algumas ameaças cibernéticas, por exemplo, tendem a se instalar no dispositivo e operar de maneira oculta, drenando recursos e capturando informações sem que o usuário se dê conta. O interessante é que tais ameaças não resistem a uma reinicialização completa do sistema. Logo, ao desligar e ligar novamente o seu aparelho, você estará contribuindo para a segurança de suas informações.

Desligar o smartphone por um curto período todos os dias pode ser um hábito eficaz na luta contra ameaças cibernéticas. Essa sugestão ganhou popularidade após o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, mencionar a recomendação da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) de reiniciar o aparelho por 5 minutos diários para combater possíveis invasões.

No entanto, vale ressaltar que a reinicialização não é uma solução mágica e infalível. Ela não irá resolver todos os problemas de aplicativos falhos, bugs ou ferramentas maliciosas. Trata-se de uma camada adicional de proteção para o seu aparelho.

Dispositivo sob ameaça

E quando o dispositivo já está sob um ataque cibernético? Infelizmente, nesses casos, a reinicialização regular pode não ser suficiente para eliminar a ameaça. Jorge Martin Vila, Analista Sênior de Inteligência Cibernética na empresa Resguarda SRL, explica que, após reiniciar o aparelho, a melhor prática é ativar o modo avião e realizar uma varredura com programas antivírus ou antimalware.

Assim, a reinicialização do smartphone pode ser comparada a um breve período de descanso para o dispositivo. Embora não seja capaz de eliminar todas as ameaças, essa prática contribui para manter o aparelho em um estado ideal de funcionamento, preparado para enfrentar os desafios do mundo digital com eficiência e segurança. Portanto, ao incorporar esse simples hábito à sua rotina, você estará contribuindo para melhorar o desempenho e proteger o seu smartphone.

Veja também: ERROS que podem custar caro ao comprar um celular novo; são 4