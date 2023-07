Brasil ganha NOVO jogo de loteria mais fácil do que Mega-Sena

Nova loteria mais fácil de ganhar – Com o objetivo de financiar a assistência social e fortalecer a economia local, Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, acaba de inaugurar a Loteria do Município de Belo Horizonte, também conhecida como BHLOT. Esta iniciativa legislativa, que pretende se tornar uma nova fonte de receita para a região, foi anunciada no último sábado (15), através de uma publicação no Diário Oficial.

A Loteria do Município de Belo Horizonte tornou mais fácil apostar e concorrer a prêmios. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Loteria de fácil sorteio

Esta nova casa de apostas permitirá que todas as modalidades lotéricas estabelecidas na legislação federal possam ser exploradas pelo governo local. A ideia é que os recursos obtidos com as apostas sejam usados para melhorar os serviços de assistência social na capital mineira. Uma cidade que aposta em si mesma: este é o espírito por trás da criação da BHLOT.

Veja também: Mega-Sena vai a R$ 42 milhões; veja as datas dos sorteios e como jogar

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) será responsável pela organização da loteria. Além disso, o órgão poderá formar parcerias, conceder permissões ou até mesmo estabelecer concessões públicas para a operação do novo serviço. Por sua vez, o Executivo local será encarregado de estabelecer as normas dos sorteios, com um olhar atento para garantir a proteção contra qualquer adulteração de bilhetes.

Uma vez publicada a lei que institui a BHLOT, foi definido um prazo de 60 dias para que a empresa encarregada da execução das operações financeiras forneça uma cópia dos dados auditados. Além disso, para garantir que a loteria atinja seus objetivos sociais, a lei prevê uma penalidade severa em caso de descumprimento de algumas obrigações.

Se a empresa executora deixar de recolher os tributos devidos ou a renda destinada ao Fundo Municipal de Assistência Social, ou ainda se não efetuar o pagamento ou entrega dos prêmios, será aplicada uma multa de 20 vezes o valor inadimplido. Esta é uma medida que reforça o compromisso da iniciativa com a responsabilidade fiscal e a transparência.

Regulamentação

Em nota à imprensa, a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) explicou que todas as modalidades de loteria a serem exploradas pela BHLOT deverão ser regulamentadas através de planos lotéricos. Além disso, a venda de bilhetes de loteria poderá ocorrer por uma ampla variedade de meios, incluindo eletrônicos e online, tornando a loteria acessível a um maior número de pessoas.

Outro ponto importante estabelecido pela norma é que os apostadores que forem sorteados terão um prazo de 90 dias para reclamar o valor dos prêmios. Após esse período, os prêmios não reclamados serão revertidos em renda a favor do Fundo Municipal de Assistência Social. Dessa forma, mesmo os prêmios não resgatados contribuirão para a finalidade social da nova loteria.

Portanto, a nova Loteria do Município de Belo Horizonte, ou BHLOT, representa uma forma inovadora de financiamento para a assistência social, ao mesmo tempo que proporciona uma oportunidade de entretenimento para os habitantes da capital mineira. Agora, os cidadãos de Belo Horizonte podem não só tentar a sorte, mas também contribuir para o desenvolvimento social de sua cidade.

Veja também: Mega da Virada ao vivo e online; veja como acompanhar o sorteio