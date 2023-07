Beneficiários choram com AUMENTO de 36% para estes aposentados

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão atônitos com os dados apresentados acerca do aumento de 36% que aconteceu entre eles. Todos os meses os aposentados e pensionistas do INSS são submetidos a propostas de crédito pelas mais distintas instituições. Com isso o Governo lançou um dado oficial que acabou elevando a porcentagem em mais de 30% e surpreendeu a todos os brasileiros que são beneficiários do INSS. Confira na íntegra.

Aposentados têm aumento de 36% nesse segmento

Na última semana de Março o Governo Federal havia firmado o novo texto máximo de juros para o empréstimo consignado. Trata-se da porcentagem máxima de juros que pode ser aplicada aos beneficiários do INSS que contratam o empréstimo consignado.

Fixando a taxa em 1,97%. Este fato acabou registrando um grande aumento no número de contratações de empréstimo consignado. O Banco Central listou as informações e somente em abril foram concedidos mais de R$ 5,1 bilhões em consignados.

No mês de maio fora concedido mais de R$ 5,3 bilhões. Totalizando um aumento de 36% na quantidade de concessões dos empréstimos consignados. Desse modo, estima-se que de 16.995,121 beneficiários do INSS estejam com algum tipo de consignado ativo.

Portanto, este número é preocupante porque representa praticamente metade da quantidade dos beneficiários do INSS. Este empréstimo é um dos mais tradicionais do país e todos os dias milhares de concessões são realizadas. Entretanto, por esse motivo é importante estar atento as oscilações de mercado para evitar possíveis problemas.

Cuidados que devem ser tomados

Por mais que o consignado do INSS seja um dos empréstimos mais seguros, haja vista que os valores das parcelas são descontados automaticamente da folha de pagamentos — é necessário prezar por alguns cuidados durante esta contratação.

Por mais que o consignado tenha limite de até 45% da renda do beneficiário, é necessário se planejar corretamente para conseguir quitar o consignado e viver bem com os 55% restantes que sobram.

Lembrando que a maioria dos beneficiários do INSS são idosos ou pessoas com algum tipo de deficiência — alvo fácil na visão dos criminosos. Por esse motivo: acabam tentando aplicar golpes das mais distintas maneiras.

Através do WhatsApp, ligações, mensagens de e-mail, etc. Portanto, é importante estar atento e jamais passar qualquer tipo de informação através do celular ou até mesmo pessoalmente para qualquer pessoa.

Por mais que hajam agências de intermédio financeiro, é sempre recomendado contratar o empréstimo diretamente com o gerente do banco. A fim de conseguir taxas menores e principalmente garantia de que tudo está saindo da melhor maneira possível.

