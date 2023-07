Hack do WhatsApp: 3 truques para ocultar conversas que você não quer que ninguém saiba

Se você leu algumas das matérias que publicamos recentemente sobre proteção de dados no WhatsApp, sabe que a principal preocupação do aplicativo de mensagens mais baixado do mundo é manter a sua privacidade respeitada, no entanto, sempre tem mais alguma coisa que o usuário pode fazer para aumentar ainda mais o sigilo das suas conversas. Continue lendo para saber quais as três maneiras de ocultar bate-papos que você não deseja que ninguém saiba.

O lado oculto do WhatsApp

Conversas protegidas por criptografia avançada, autenticação por dois fatores, tudo isso foi pensado pela empresa Meta para proteger a privacidade de quem utiliza o aplicativo de mensagens favorito de 90% dos usuários da grande rede.

O que a maioria das pessoas não sabe é que um sigilo ainda maior pode ser obtido, ocultando conversas que, ao seu ver, deveriam ser secretas, e que portanto você não deseja que ninguém saiba que elas existem.

Se tal possibilidade despertou o seu lado curioso e o seu desejo é realmente manter segredos longe de olhos curiosos no WhatsApp, seja por conter algo delicado que não quer que ninguém saiba ou até mesmo para não estragar os planos de uma festa surpresa para alguém, por exemplo, os truques que mostraremos logo abaixo vão te ajudar a tornar os seus segredos bem guardados (e escondidos).

Bloquear bate-papos individuais

O WhatsApp não apenas permite que você bloqueie o próprio WhatsApp através de um código, identificação facial ou digital, impedindo que terceiros abram o seu aplicativo, mas também pode bloquear bate-papos individuais.

Isso significa que, se alguém tentar abrir um bate-papo bloqueado, terá que usar o recurso de reconhecimento do seu smartphone, seja por Face ID, Touch ID ou através de uma senha. Em outras palavras, se você habilitar essas proteções dentro do bate-papo, e obviamente ninguém ter conhecimento de sua senha, por exemplo, a proteção do que você quer ocultar certamente estará garantida.

Para bloquear um bate-papo específico siga os seguintes passos:

Abra a conversa que deseja proteger, tocando no nome da pessoa na parte superior da janela;

Procure por Bloqueio de bate-papo.

E ative Bloquear este bate-papo com Face ID (ou Touch ID);

Ele aparecerá em um menu secreto – puxe para baixo para revelar Bate-papos bloqueados.

Arquivar bate-papos

Se os bate-papos bloqueados parecerem um pouco suspeitos para você, tente arquivar a conversa. Isso não irá bloqueá-lo, mas é um lugar que muitas pessoas não pensam em verificar.

Para arquivar uma determinada conversa, faça o seguinte:

Toque na conversa que deseja arquivar e segure;

Toque em Arquivar no menu que irá aparecer.

É importante lembrar que, caso a pessoa que está com a conversa arquivada envie uma nova mensagem para você, a aba de nova mensagem aparecerá se o WhatsApp estiver aberto. Caso o app esteja fechado, as conversas arquivadas não irão emitir notificação.

Grupos secretos

Se você estiver organizando uma festa surpresa, pense cuidadosamente sobre qual o melhor nome dar para o grupo que criou. Nomes aleatórios que em nada tenham a ver com a pessoa a ser surpreendida pode ser uma boa tática de disfarce, ou quem sabe um nome relacionado a assuntos de trabalho pode ser o suficiente para manter qualquer curioso longe de abrir aquele grupo em específico no seu aplicativo.

