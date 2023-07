Quem tem ESTAS condições de saúde podem se aposentar BEM MAIS RÁPIDO

Atualmente o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) compartilhou um alerta sobre a aposentadoria por invalidez, o mesmo informou que está circulando nas redes sociais uma mensagem informando que as pessoas com hérnia de disco, depressão, diabetes poderiam solicitar o benefício se caso o decreto assegurasse esse direito.

O órgão destacou que esse documento e que não existe uma lista de doenças que garante a aposentadoria. O Governo Federal explicou que a pessoa precisa comprovar estar incapacitada de realizar o seu trabalho permanentemente, depois de uma perícia médica. Acompanhe a leitura para saber mais.

Aposentadoria por invalidez

Como destacamos acima, o processo de solicitação passa por uma análise e funciona assim:

O trabalhador que não consegue exercer as atividades devido algum problema de saúde pode requerer esse benefício previdenciário, pode fazer esse pedido pelo aplicativo MEU INSS ou pelo site.

O aplicativo está disponível para download no Play Store, tanto para Android como iOS. Mas vale ressaltar que o acesso de fato só será concedido depois de uma realização de uma perícia. Conforme os dados que foram levantados pelo portal R7 apontaram que se a pessoa pode não conseguir realizar as atividades devido alguma doença mental, como por exemplo:

Depressão

Doenças cardíacas

Doenças respiratórias

Doenças neurológicas

Doenças osteomusculares (incluindo a hérnia de disco)

Doenças oncológicas

Doenças infecciosas

Condições de saúde

Tem também algumas doenças como diabetes que tem um quadro mais grave, como o exemplo da amputação, que precisa ser incluída nos motivos que impedem a pessoa a exercer sua atividade no trabalho. Lembrando que para conseguir ser beneficiado o segurado tem que comprovar essa incapacidade de trabalhar permanentemente.

O Instituto Nacional do Seguro Social destaca que a solicitação que pode ser feita pelos canais virtuais, somente assim o pedido pode ser acompanhado, o agendamento da perícia também pode ser realizado. Depois dessa etapa, será checada a impossibilidade de voltar ao trabalho e dois tipos de benefícios podem ser concedidos:

Se a incapacidade for permanente, se encaixará na aposentadoria por invalidez

Mas se for incapacidade temporária, o caso pode passar para um auxílio-doença.

INSS e aposentadoria

Todos os anos a aposentadoria passa por mudanças no INSS e por isso que muitas pessoas que estão prestes a se aposentar ficam com algumas dúvidas. Por isso a orientação é tirar dúvidas através do aplicativo MEU INSS, ir à agência pessoalmente ou ligar na central de atendimento pelo número 135.

