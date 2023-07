Urgente! Informação BOMBA do FGTS acaba de ser liberada

O Governo Federal divulgou nesta última semana o tão almejado lançamento do FGTS Digital. Trata-se de um avanço no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — na qual o processo de recolhimento de recursos ficará muito mais tecnológico. O projeto será implementado para as empresas a partir deste mês de agosto — será obrigatório para todas as empresas a partir de janeiro de 2024. Conheça mais sobre o projeto e como deve funcionar na prática.

O que é o FGTS Digital?

Trata-se de uma evolução do FGTS. Há de promover muitas mudanças no processo de recolhimento de valores. Este novo método sistemático do FGTS irá garantir as empresas e trabalhadores muito mais transparência em suas operações.

Há de ser lembrado que irá promover segurança e eficiência em cada etapa. Os conjuntos de desenvolvimento visam garantir e agilizar o processo de recolhimento do FGTS por parte das empresas.

Com essa evolução os empregadores terão uma metodologia mais direta e simples de garantir que os recursos sejam depositados corretamente para as contas vinculadas. O FGTS Digital é voltado mais para as empresas.

Haja vista que agora elas terão acesso a uma gama de funções e recursos que irão simplificar ao máximo o cumprimento das obrigações fiscais. Podendo consultar extratos, restituição de valores, parcelamentos e muito mais.

Portanto, esta é uma novidade tecnológica que garante a otimização dos processos de gestão de trabalhadores através dos sistemas tecnológicos. A fim de acelerar o processo e transparência nas informações.

Nova maneira de recolher valores

Os empregadores precisam recolher os valores e enviar para os seus devidos lugares. Haja vista que o Governo até então utilizava de métodos “antigos” para isso. Através de boletos, contas, etc. Agora com esse avanço tecnológico tudo deverá acontecer através do Pix.

Portanto, os novos valores serão recolhidos através da chave Pix. Este sistema de pagamentos é capaz de realizar milhões de transações em tempo real e sem cobrar taxas por isso. O intuito é facilitar o lado das empresas e garantir a segurança dos funcionários.

Esta maneira de recolher os recursos deverá promover uma maior agilidade e desenvoltura por parte de ambos. Os empregadores ao aderirem à modalidade terão acesso a melhores condições de análise e segurança em cada etapa de suas operações.

É válido ressaltar que essa evolução tecnológica no recolhimento do FGTS não irá alterar em nada na vida dos trabalhadores. Entretanto, terão a certeza de que estão cada vez mais seguros em seus trabalhos e que os recolhimentos estão sendo feitos de maneira correta e íntegra.

