YouTube tem botão oculto para GRANDE atualização e aumento de velocidade

Apesar de estar em fase experimental, novo recurso do YouTube possibilita ao usuário turbinar a reprodução dos clipes que estão sendo reproduzidos, dando a oportunidade de assistir a um maior número de conteúdos que sejam do interesse do internauta na maior plataforma de vídeos do mundo. Novidade que também permite avançar partes ‘menos interessantes’ do conteúdo deve ficar disponível até agosto. Saiba mais detalhes logo abaixo.

YouTube lança reprodução ‘turbinada’ de vídeos. Foto: Reprodução / YouTube

YouTube com truque oculto

Com a intenção de aumentar o número de consumo de vídeos assistidos no YouTube, o Google lançou, ainda que em fase de testes, um novo recurso que permite reproduzir vídeos rapidamente em velocidade 2x.

Isso significa que você poderá correr facilmente em vídeos que não dependem do ritmo normal. O recurso ‘modo beta’ permite que o usuário ‘consuma’ os vídeos do YouTube duas vezes mais rápido, tornando possível aumentar expressivamente a quantidade de clipes que você quer assistir.

O recurso também deve ser útil para quem busca objetividade nos conteúdos assistidos na plataforma e prefere pular partes específicas do vídeo, sem que seja preciso pular o clipe inteiro, por exemplo.

A novidade turbinada foi descoberta pelo site 9to5Google, que revelou que a ferramenta agora está sendo testada em versões ao vivo da plataforma de vídeos.

O antigo que virou novo

Se você tem boa memória e é um consumidor voraz de conteúdos do YouTube, deve estar pensando o que há de novo, se a possibilidade de alterar a velocidade de reprodução de um clipe já existia.

De fato, já existia, no entanto, a função agora se tornou mais simples, já que, até então, era necessário dar quatro toques cansativos para fazer o trabalho acontecer.

Para quem não se lembra, na versão atual do app, ajustar a velocidade de reprodução requer tocar na janela do vídeo para mostrar os controles e pressionar o botão de configurações no canto superior direito. Depois de encontrar o menu na parte inferior, você seleciona sua velocidade. Ao todo, é um processo de quatro etapas/toques.

Na nova versão o recurso está realmente mais simplificado, bastando pressionar e segurar em qualquer lugar do player enquanto assiste a um vídeo para aumentar automaticamente a velocidade de reprodução para 2x.

Você receberá uma mensagem “Reproduzindo em velocidade 2x” na parte superior da janela. Na web, basta soltar o mouse/trackpad e pausará o vídeo. O vídeo continua tocando quando você levanta o dedo no Android e no iOS, com o movimento gestual natural no celular.

A seguir, contamos com mais detalhes como utilizar o novo recurso que dá um “boost” na reprodução dos vídeos que você está assistindo.

‘Velozes e Furiosos’ não é para todos

Entre os requisitos necessários para aproveitar a nova função, estão a necessidade de se ter a versão mais recente no aplicativo YouTube instalada e ser assinante do YouTube Premium, caso contrário o novo recurso não irá funcionar para você.

Se você se enquadra no perfil, siga o passo a passo abaixo:

Depois de configurar, basta pressionar e segurar o clipe que você está assistindo.

Pressione e segure em qualquer lugar do player enquanto assiste a um vídeo para aumentar automaticamente a velocidade de reprodução para 2x.

Isso funcionará usando o dedo no iPhone ou Android ou usando o cursor do mouse em um laptop ou computador de mesa.

Mesmo que em fase de testes, o recurso no estilo “Velozes e Furiosos” estará disponível para avaliação até 13 de agosto. Após esse período, é possível que a ferramenta turbinada chegue à versão ao vivo do YouTube para todos os usuários.

O YouTube também está testando uma tela de bloqueio para que “toques acidentais não pausem, pulem ou interrompam o vídeo”. Você só pode testar um recurso por vez.

