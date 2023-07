Aposentados que fizerem ISSO podem aumentar o VALOR do benefício

São diversos aposentados que reclamam do valor da aposentadoria que recebem, e os motivos são diversos e entre os mais comuns que ocorrem é o erro de cálculo que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) comete, que é quando algum período de trabalho não é computorizado, e o segurado conseguir uma ação trabalhista tem o direito de ao tempo especial.

Vale ressaltar que é um direito de todo aposentado do INSS, por isso já tem como entrar com um pedido de revisão para ser aplicado uma correção e receber uma quantia que realmente deveria ser paga.

Confere no texto abaixo revisões que podem aumentar o valor do benefício do INSS.

Revisões que podem aumentar o valor do benefício

Aposentadoria especial

As pessoas que trabalharam em função prejudicial á saúde tem o direito a aposentadoria especial, já que esse período não abrangeu a vida toda do profissional, e tem como usar bônus e converter em tempo comum. Vale lembrar que a cada ano especial convertido em tempo comum vai ter um acréscimo de 20% para as mulheres e 40% para os homens.

Só que para isso é necessário apresentar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para conseguir comprovar, e assim será possível para realmente a pessoa que exerceu alguma função insalubre até o dia 13 de novembro do ano de 2019.

Revisão para incluir ação trabalhista

Se você é um aposentado e que já venceu alguma ação trabalhista e comprovou que tem vínculo de trabalho que não estão registrados vai poder solicitar a revisão. Vale ressaltar que isso também vale para os casos de contribuição que não foram contadas para a aposentadoria.

Revisão de atividades concomitantes

A pessoa que teve dois empregos no mesmo período e não tem o benefício limitado do teto do INSS. Desde o dia 18 de junho do ano de 2019, o órgão soma os dois salários de contribuição, porém os segurados que trabalharam em dois empregos com carteira assinada na mesma época e ainda sim o cálculo não foi bom ou vantajoso, pode também pedir a revisão.

Revisão de erro de cálculo

As empresas e o INSS cometem erros e isso afeta o cálculo das aposentadorias, mas é importante destacar que esse tipo de erro é comum no valor do salário, usar apenas um número do PIS ou NIT, deixa de contar as contribuições e deixa de incluir o tempo de trabalho rural e não converter em tempo especial.

Para solicitar a revisão é preciso desses documentos:

RG e CPF

cópias de recibos que provém salários maiores

cópia do PPP, para quem vai pedir tempo especial

cópia do holerite para provar que o salário era maior que o considerado na conta do INSS

cópia de ação trabalhista em que o segurado saiu vitorioso, com assinatura do funcionário do cartório

carta de concessão do benefício

Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis).

