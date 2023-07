Por que o trailer da Barbie foi proibido no Brasil

O filme “Barbie” está entre os mais esperados de 2023. Recentemente, chamou ainda mais atenção após o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) proibir a exibição de um dos trailers do longa nos cinemas. A medida temporária impediu que o primeiro trailer, originalmente divulgado, fosse exibido em sessões destinadas a públicos menores de 12 anos. Contudo, ocorreu uma reviravolta no desenrolar do caso.

Porque foi proibido?

De acordo com o Conar, a suspensão do trailer ocorreu após a denúncia de um consumidor alegando que o anúncio não estava de acordo com o estabelecido na Seção 11, do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Segundo o artigo 37 da Seção, todos os anúncios publicitários devem sempre preservar valores sociais positivos, como respeito a pessoas, animais e ao meio ambiente.

Sendo assim, no trailer de “Barbie”, uma cena mostrava uma criança quebrando a cabeça de uma boneca, o que foi considerado violento e inapropriado ao público infantil pela relatora do caso. Com o anúncio, o Conar havia ressaltado que a representação atingiria apenas esse anúncio, uma vez que o filme é uma obra artística e, por isso, está fora de alcance do código do órgão.

E depois?

Como foi mencionado antes, a suspensão do trailer se aplicava apenas ao anúncio, e não ao filme em si. O filme “Barbie” é uma obra artística e, por isso, está fora de alcance do código do Conar. Dias após a decisão, o próprio Conar voltou atrás e suspendeu a proibição do trailer. O motivo? A Warner Bros informou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública conferiu classificação etária livre para os trailers do filme.

Em resumo, agora o trailer está sendo exibido normalmente nas salas de cinema. Porém, a questão ainda não está completamente resolvida. O Conar solicitou mais detalhes à empresa para verificar se a apresentação da denúncia ao órgão será anulada por causa do exame do mesmo tema pelo Ministério.

A suspensão do trailer de “Barbie” é um exemplo da atuação do Conar para garantir que a publicidade brasileira seja ética e responsável. O órgão é importante para proteger os consumidores de anúncios que possam ser prejudiciais ou enganadores.

O caso do trailer de “Barbie” também levantou questões sobre a classificação etária dos filmes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é o órgão responsável por classificar os filmes brasileiros. No caso de “Barbie”, o ministério considerou que o filme é livre para todos os públicos. No entanto, o Conar considerou que a cena da criança quebrando a cabeça de uma boneca era violenta e inapropriada ao público infantil.

O caso do trailer de “Barbie” mostra que ainda há divergências sobre a classificação etária dos filmes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Conar são órgãos importantes para garantir a proteção dos consumidores. No entanto, é importante que esses órgãos trabalhem juntos para garantir que a classificação etária dos filmes seja feita de forma uniforme e consistente.

