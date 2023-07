FRIO extremo atinge ESTA região do Brasil; veja a previsão

Passagem do ciclone extratropical no país trouxe massa de ar polar que tem causado um verdadeiro choque térmico nesta semana, principalmente na região sul do país, com contraste entre frio extremo e calor; já o final de semana pode ser marcado por calor e subida expressiva nos termômetros não apenas no sul, como em demais regiões do país. devido a bloqueio atmosférico. Leia mais abaixo a previsão para os próximos dias.

O frio que predomina no país deve dar uma trégua no final de semana, onde a temperatura deve subir bruscamente. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Choque térmico e tempo ‘maluco’

A passagem do ciclone extratropical pelo Brasil não deixou apenas sequelas materiais com os estragos que causou no Sul do país, como sequelas climáticas. A semana tem passado por uma variação de temperatura um tanto incomum, tendo enfrentado um verdadeiro choque térmico em algumas regiões do país.

Se na última segunda (17) e terça-feira (18) o frio congelante predominou no sul brasileiro, e manteve as temperaturas abaixo do normal no sudeste, o oposto deve ocorrer nos próximos dias, principalmente no final de semana, onde o calor deve dar um verdadeiro susto em quem, até então, estava debaixo de cobertores.

Na Argentina, por exemplo, a massa de ar polar levada pelo ciclone extratropical trouxe temperaturas dignas da era do gelo, com marcas que chegaram aos -22,5 ºC.

Leia mais: Depois do ciclone, final de semana tem previsão DESANIMADORA; veja como fica

Bloqueio atmosférico

A semana deve seguir com temperaturas baixas nas regiões Centro-Sul do Brasil, contudo, a partir desta quarta-feira (19), porém, o ar gelado se move em direção ao oceano, dando lugar a um bloqueio atmosférico que impedirá a chegada de frentes frias ou ciclones na região.

No Sudeste, por conta dessa frente fria, o tempo deve ficar mais instável no litoral de São Paulo, no Vale do Ribeira e no Vale da Paraíba nesta semana, embora quedas de temperaturas mais acentuadas não devam ser registradas.

No restante do país, como as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, esse ciclone não terá influência no tempo. Saiba mais abaixo a previsão do tempo por região.

Previsões por região

Sul

Ao menos até a próxima segunda-feira (24), a previsão é de chuva em áreas de Santa Catarina e do Paraná, segundo o Inmet. Nessas regiões, os acumulados devem ser menores que 40 mm. Já no Rio Grande do Sul e em áreas do norte do Paraná, o tempo ficará seco e sem chuva.

Nas demais regiões do sul do país, como no leste do Paraná, as temperaturas devem cair de forma mais expressiva na virada desta terça para quarta-feira (19), mas elas não ficam tão baixas quanto no Rio Grande do Sul.

Segundo a MetSul, a massa de ar quente dominará o Rio Grande do Sul e diversas áreas do Sul do Brasil somente a partir da sexta-feira (21) e do sábado (22). A semana promete ser de extremos e o mesmo fenômeno promete ocorrer até o fim do inverno.

Sudeste

Até a próxima semana a massa de ar seco também deixará o tempo estável e sem chuva no Sudeste. Não está descartada, entretanto, a ocorrência de chuvas em áreas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, leste de São Paulo e Minas Gerais. Nesses locais os acumulados devem ser inferiores a 30 mm.

Centro-Oeste

O período seco já começou no Centro-Oeste, e a tendência é de diminuição da umidade relativa do ar nos próximos meses, segundo o Inmet. Na região, a persistência de uma massa de ar seco deixará o tempo estável, quente e sem chuva em praticamente toda a semana.

Nordeste

A previsão do Inmet indica chuva leve ao longo do litoral do Nordeste durante essa semana, especialmente na Bahia, a partir do próximo sábado (22), com possíveis acumulados maiores que 50 mm.

Por outro lado, devido à umidade vinda do oceano, Sergipe, Alagoas e o nordeste da Bahia terão acumulados menores. No Maranhão, Piauí e Bahia, espera-se tempo quente e seco.

Norte

A previsão é de volumes de chuva maiores que 20 milímetros (mm) no extremo norte da região Norte até o dia 24, ainda segundo o Inmet. Já em áreas do noroeste do Amazonas e centro-norte de Roraima, devido ao calor e a alta umidade, a previsão é de acumulados superiores a 50 mm.

Em Rondônia, Acre, Tocantins e sul da região, o tempo ficará seco e sem chuva.

Leia também: “Winter is Coming”: FRIO de -22,5 °C da Argentina pode chegar ao Brasil no fim de semana?