Governo revela 10 motivos que podem CANCELAR o Bolsa Família esta semana

O programa Bolsa Família é o maior programa social do Brasil oferecido pelo Governo Federal e que atende atualmente cerca de 21 milhões de famílias que está em situação de vulnerabilidade social, situação de pobreza e extrema pobreza. Por isso que para fazer parte do programa é essencial e obrigatório manter o cadastro totalmente atualizado e seguir todos os requisitos para evitar o cancelamento do benefício.

Devido a isso, listamos 10 dicas de cuidados que as famílias inscritas no programa precisam ter neste ano para conseguir continuar recebendo do governo essa ajuda.

10 cuidados para que o benefício do Bolsa Família não seja cancelado

Calendário de vacinação das crianças

Assim que o programa foi relançado neste ano, um dos requisitos para que a família tenha o direito de receber é cuidar da saúde das crianças, por tanto é obrigatório que toda criança da família esteja com o calendário de vacinação em dia.

Estado nutricional das crianças

Outro fator que complementa o caderneta da vacinação é o estado nutricional das crianças que são menores de 7 anos, onde é necessário medir o peso e altura, para garantir um desenvolvimento adequado na criança.

Pré-natal para gestante

Um dos requisitos que Lula destacou é que todas as gestantes inscritas no programa precisam cumprir todas as exigências estabelecidas de saúde do Bolsa Família, e uma delas é fazer o pré-natal para garantir a saúde do bebê e da mulher.

Frequência escolar das crianças e jovens

O programa também informou que é necessário ter mais atenção na área da educação dos beneficiários, ou seja, para continuar recebendo o benefício do governo é preciso que crianças e jovens de 4 a 21 anos tenham a frequência escolar:

– 60% de frequência para crianças de 4 a 5 anos

– 75% de frequência para crianças e jovens de 6 a 21 anos incompletos

CadÚnico sempre atualizado

A plataforma do CadÚnico (Cadastro Único) é uma plataforma que o governo usa para ter controle e conhecimento das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, essa plataforma é uma ponte entre o governo e a população. Por isso, a falta de atualização pode ocasionar o cancelamento do benefício. Na regra, é necessário ter atualização a cada dois anos, ou quando surgir alguma mudança em algum dado.

Renda Familiar

Um dos pontos que são mais importantes no programa e que a família precisa tomar cuidado é o aumento da renda familiar, pois se passar do permitido o benefício é cancelado. É válido ressaltar que o corte não acontece imediatamente, e sim depois de um período de 2 anos.

Registro de Óbito

É preciso verificar os registros de óbito estejam corretos, pois essas informações na base de dados do Governo Federal podem sim levar o cancelamento do benefício.

Movimentação do dinheiro do programa

Um alerta importante é que o beneficiário que recebe do programa e não movimenta esse dinheiro em até 120 dias pode perder o benefício, pois o governo pode entender que realmente você não precisa desse dinheiro para sobreviver.

Morar no exterior

Vale destacar que esse benefício é oferecido somente para os cidadãos que moram no Brasil, ou seja, quem se mudar para o exterior terá o benefício cancelado.

Recursos previdenciários e assistenciais

Se o beneficiário começar a receber recursos previdenciários e também assistenciais, o Bolsa Família pode ser cancelado após 1 ano. O Governo Federal colocou essas condições para promover o desenvolvimento infantil e juvenil além do apoio para gestantes.

