Alô, motorista! Estes 4 motivos geram MULTAS e você nem imagina

As leis de trânsito é um assunto que todo motorista precisa estar atualizado das mudanças que ocorrem, e por isso as leis de trânsitos foram criadas para manter uma ordem nas estradas e rodovias para ser um ambiente mais seguro tanto para os pedestres e para os passageiros.

Em nosso país, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que detalha várias situações podem resultar em multas de trânsito, por isso resolvemos trazer essa notícia explicando sobre quatro infrações que os motoristas não podem ter se atualizado.

4 motivos que geram multas

1. Estacionar muito longe do meio-fio

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) diz que os veículos estacionados precisam ficar o mais perto possível do meio-fio, e a infração decorrente dessa regra varia da distância entre o veículo e o meio-fio.

E quando acontece de a distância ser entre 50 centímetros e 1 metro, a infração é considerada leve pode ser uma multa no valor de R$ 88,38 e também uma remoção do veículo. Se essa distância exceder 1 metro a infração se torna grave e com isso a multa pode aumentar para o valor de R$ 195,23 com a possibilidade de remoção do veículo.

2. Buzinar continuamente

A buzina é uma ferramenta de comunicação essencial no trânsito, mas não podemos deixar de destacar que o CTB restringe o uso excessivo dela, ou seja, buzinar continuamente ou por um bom tempo sem ter uma razão justificável é considerado uma infração leve, e a multa também pode chegar no valor de R$ 88,38. Vale destacar também que nas áreas urbanas é proibido buzinar entre às 22h as 6h.

3. Dirigir sem usar o limpador de para-brisa

Esse ponto é crucial em dias de chuva. É necessário que o motorista tenha uma visibilidade clara e crucial para a segurança no trânsito, por isso que em dias de chuvas é preciso usar o limpador de para-brisa para garantir a visibilidade adequada.

O motorista que dirige sem o limpador de para-brisa é uma infração grave e o motorista pode ser multado em R$ 195,23, e além da multa o veículo será retido até que a situação seja regularizada.

4. Encharcar pedestres ao passar por poças de água

Respeitar os pedestres é obrigatório e fundamental na condução de um veículo, porém, muitos motoristas não param o veículo quando passam em poças e acabam jogando água nos pedestres, e isso é uma infração de trânsito que pode gerar uma multa de R$ 130,16.

Ou seja, as leis foram criadas para realmente promover a segurança e a ordem no trânsito, então todos os motoristas precisam ficar em alerta e atualizado com todas as regras, pois isso evita de levar punições no trânsito.

