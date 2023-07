Aviso: 3 MIL vagas liberadas em NOVOS concursos; salários de R$ 21 mil

Vagas em concursos públicos – Em uma nova investida para fortalecer a estrutura governamental, o Executivo Federal anunciou a criação de mais 3.026 vagas em concursos públicos, uma ação que reforça o compromisso do governo com a melhoria dos serviços prestados à população. A notícia veio na terça-feira (18), através da ministra da Gestão, Esther Dweck, que também adiantou que as remunerações podem variar entre R$ 6 mil e R$ 21 mil.

Conforme as informações fornecidas pela ministra Dweck, do total de vagas anunciadas, 2.480 serão destinadas para novos processos seletivos, enquanto 546 se referem a nomeações em concursos já realizados. A inserção desses novos servidores na folha de pagamento do governo deve representar um impacto anual de R$ 546 milhões nos cofres públicos.

Os novos servidores serão distribuídos por 22 órgãos federais. Entre eles, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) contará com 40 novos funcionários. Outros 100 cargos serão disponibilizados para o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e igual número para o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) receberá um aporte maior, com 150 novas vagas e um adicional de 500 para outra divisão do mesmo ministério. O Ministério da Fazenda (MF), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e vários outros também serão contemplados.

Na esfera dos institutos e agências, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se destaca com a abertura de 895 vagas. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e o Banco Central do Brasil (BACEN) também receberão novos servidores. Da mesma forma, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) terão suas equipes reforçadas.

Também foram confirmadas nomeações para os aprovados nos concursos já realizados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

Essas novas vagas se somam às 4,4 mil já anunciadas em junho pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o Ministério da Gestão, desde o início do ano, mais de 23 mil vagas para cargos públicos foram autorizadas ou abertas.

A ministra Esther Dweck, durante o anúncio, ressaltou que o número atual de servidores no Poder Executivo Federal está “muito inferior” ao que seria necessário para “prestar bons serviços à população”. Em crítica à gestão anterior, de Jair Bolsonaro, a ministra apontou que a redução do quadro de servidores foi excessiva, tornando difícil apontar qual área está mais carente.

Os dados divulgados pela pasta revelam que, entre 2018 e 2023, 75,6 mil vagas deixaram de existir no Executivo Federal. Em 2018, o governo federal contava com uma força de trabalho civil de 630.689 servidores, número que caiu para 555.087 em 2023.

O anúncio das novas vagas indica uma mudança na estratégia do governo, especialmente nas áreas social e de infraestrutura, que sofreram as principais reduções no passado recente e agora estão recebendo uma atenção especial com a abertura de mais vagas em novos concursos.

