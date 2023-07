Boa notícia — os brasileiros já podem comemorar mais uma grande vitória. O presidente Lula durante uma entrevista revelou um auxílio para os brasileiros que possuem dívidas com lojas de varejo. Agora será possível quitar suas dívidas com muito mais facilidade e de maneira totalmente digital. Trata-se de uma solução que irá beneficiar mais de 72% dos brasileiros.

COMUNICADO Lula revela auxílio para brasileiro quitar DÍVIDAS com loja | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Lula anuncia novo auxílio para os brasileiros

O Desenrola Brasil está sendo bastante comentado nos últimos meses. Trata-se de um programa que promete auxiliar os brasileiros a quitarem as suas dívidas. Entretanto, este novo programa é totalmente diferente do que já fora visto.

Lula classificou o Desenrola Brasil como algo extraordinário. Entretanto, promete entregar algo revolucionário aos brasileiros nos próximos meses. Trata-se de um aplicativo vinculado a um novo programa que garante o pagamento de pequenas dívidas.

Tratando-se das dívidas dos consumidores com lojas de varejo. Bem como lojas de eletrodomésticos, etc. O Desenrola Brasil também funciona para pequenas dívidas, mas é focado de maneira mais direta em dívidas maiores — haja vista que para o público inicial, as dívidas devem somar até R$ 5 mil.

Através deste aplicativo os brasileiros poderão conseguir descontos e parcelamento em suas dívidas. O presidente durante sua fala citou que os brasileiros não gostam de terem dívidas, gostam de pagar. Entretanto, na maioria das vezes o processo é muito burocrático.

Por esse motivo o Governo Federal irá lançar este novo aplicativo que promete auxiliar grande parte dos brasileiros endividados.

Leia mais: R$ 50 BILHÕES para brasileiros quitarem as dívidas; como pegar uma fatia

Milhões de pessoas serão alcançadas

Durante sua fala o presidente Lula afirmou que o projeto já está em planejamento e tudo indica que em poucos meses estará pronto para ser lançado aos brasileiros. Entretanto, é possível que somente em 2024 esteja disponível para uso.

Haja vista que o Desenrola Brasil foi lançado nas últimas semanas, mas somente a partir de setembro estará totalmente disponível para os brasileiros de todas as faixas. De acordo com as estimativas, mais de 70% da população endividada será alcançada pelo programa.

É válido ressaltar que este anúncio aconteceu de maneira extra oficial, entretanto, pelo que tudo indica o novo projeto já está sendo protocolado pela equipe responsável e brevemente irá ser anunciada oficialmente. Tudo indica que o programa será disponibilizado para a faixa 1 e 2 do Desenrola Brasil.

Os brasileiros possuem uma dificuldade muito grande quando a questão é dificuldades financeiras. Lula anunciou que pretende disponibilizar aos brasileiros um curso ou programa de gestão financeira para os brasileiros. A fim de evitar terem dívidas e quando tiverem: ser de maneira consciente.

Leia mais: Beneficiários choram com AUMENTO de 36% para estes aposentados