Novo recurso do WhatsApp anima os usuários que querem SIGILO

O WhatsApp tem evoluído a cada nova atualização e os novos recursos têm agradado aos usuários viciados no aplicativo de mensagens mais baixado do planeta. Pensando em atender as principais necessidades dos seus adeptos, o aplicativo resolveu investir na privacidade de quem troca mensagens pelo gadget e se antes isso era limitado apenas à criptografia de mensagens, agora o sigilo vai de fato ficar mais visível a quem usa. Continue lendo e saiba mais abaixo o que virá de bom na nova atualização.

Novo recurso do WhatsApp deve proporcionar mais sigilo ao usuário do aplicativo de mensagens – Tânia Rêgo / Agência Brasil.

WhatsApp da privacidade

O WhatsApp evolui a cada nova atualização para atender as principais necessidades dos mais aficionados usuários do aplicativo de mensagens mais baixado no mundo. e se a palavra de ordem no momento é privacidade, o app entendeu o recado e resolveu reforçar essa necessidade através da nova atualização lançada nesta semana.

A novidade ficou por conta da possibilidade de enviar mensagens a números que não estão na agenda do usuário. Até então, todo o usuário precisava adicionar o número da pessoa para quem desejava enviar alguma mensagem na agenda de contatos do smartphone. Por enquanto, a atualização foi vista apenas nas versões betas e será liberada gradualmente para as bilhões de contas no aplicativo, segundo informou a Meta, empresa dona do WhatsApp, Instagram e Facebook.

A novo recurso promete não apenas poupar o espaço da agenda do seu aparelho, como deve facilitar naquelas ocasiões em que o usuário precisa conversar com um contato em uma ocasião específica, como contatar alguma loja ou clínica. A atualização também busca manter a segurança do usuário do aplicativo na hora de conversar com números desconhecidos, preservando assim sua privacidade.

Entenda o funcionamento no iOS e Android

Em resumo, não haverá diferença no novo recurso, independente do sistema operacional do seu smartphone. Sendo assim, as etapas para conversar com um número sem salvá-lo na agenda são iguais, tanto para Android, como para iOS, que poderão ficar com a interface idêntica em breve, simplificando o uso em situações em que o usuário precise migrar de aparelho, por exemplo.

Se seu aparelho já recebeu a nova atualização, se atente ao passo a passo para ativá-lo e aumentar o sigilo das suas conversas:

Clique no ícone de nova conversa (localizado no canto inferior direito)

Digite o número desejado

Clique no botão “conversar”, que aparecerá do lado do nome da conta com a qual você deseja abrir um chat — claro, se ela tiver uma conta no WhatsApp.

Conforme foi visto na versão beta do WhatsApp, após a atualização, os números que não estão adicionados na sua agenda apareceram sob um menu intitulado “Não estão na sua lista de contatos”. Ao digitar o contato não salvo, as opções já existentes de adicionar contato e compartilhar link de convite continuarão sendo mostradas no WhatsApp.

Relembrando que para usufruir da nova ferramenta do aplicativo, o usuário precisa instalar a versão mais recente do WhatsApp, que, como mencionado mais acima, será liberada aos poucos, dependendo da versão do sistema operacional do aparelho utilizado pelo usuário.

