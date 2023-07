Como ativar o “modo ausente” no WhatsApp? Ninguém vai te atormentar

Modo ausente do WhatsApp – O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares em todo o mundo, está sempre em busca de novas funcionalidades que proporcionem aos usuários uma experiência de uso mais segura e personalizada. A mais recente inovação lançada pela plataforma é um recurso que permite aos usuários silenciar automaticamente as chamadas recebidas de números desconhecidos. Essa funcionalidade oferece uma camada adicional de privacidade e controle, que se torna especialmente útil num contexto onde o volume de chamadas spam e potenciais golpes em aplicativos de mensagens instantâneas está aumentando.

Agora você pode definir o status “Ausente” no WhatsApp para indicar que não está disponível no momento. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Entenda o ‘modo ausente’ no WhatsApp

Antes de entrarmos em detalhes sobre como ativar essa nova função no WhatsApp, é importante enfatizar sua utilidade. Com a opção de silenciar chamadas de números desconhecidos ativada, os usuários têm a garantia de que somente as chamadas de contatos já registrados em sua lista serão audíveis. Isso significa que qualquer chamada originada de um número não registrado na lista de contatos do usuário será silenciada automaticamente. A ideia é minimizar a perturbação causada por chamadas indesejadas, muitas vezes relacionadas a tentativas de golpes.

Para aproveitar essa funcionalidade, é necessário ter a versão mais recente do WhatsApp instalada no dispositivo. Portanto, o primeiro passo é verificar se há atualizações disponíveis para o aplicativo. Isso pode ser feito através da loja de aplicativos correspondente ao sistema operacional do dispositivo – a App Store para dispositivos iOS ou a Google Play Store para dispositivos Android.

Após a confirmação de que o aplicativo está atualizado, o usuário deve abrir o WhatsApp e acessar o menu de configurações. Esse menu é facilmente localizado pelo ícone com três pontos verticais ou uma linha horizontal no canto superior direito da tela do aplicativo, dependendo do sistema operacional do dispositivo.

Na sequência, deve-se localizar e selecionar a opção “Privacidade” no menu de configurações. Essa seção permite personalizar diversos aspectos referentes à privacidade da conta no WhatsApp. Nela, o usuário encontrará a opção “Chamadas”. Ao clicar nessa opção, será possível acessar as configurações de chamada.

Dentro das configurações de chamada, o usuário encontrará a opção “Silenciar chamadas desconhecidas”. Ao ativar essa opção, todas as chamadas recebidas de números desconhecidos serão automaticamente silenciadas. Cabe ressaltar que, embora silenciadas, essas chamadas serão registradas na lista de chamadas recentes, com a nota “chamada desconhecida silenciada”, para que o usuário possa conferi-las posteriormente, caso julgue necessário.

Introdução do recurso

A introdução desse recurso representa um avanço importante na forma como os usuários do WhatsApp gerenciam suas chamadas recebidas. Ao possibilitar o silenciamento automático de chamadas de números desconhecidos, o aplicativo permite aos usuários terem maior controle sobre as ligações que recebem, o que resulta em uma experiência mais segura e personalizada.

O recurso de silenciar chamadas de números desconhecidos está disponível para todos os usuários do WhatsApp que possuem as versões mais recentes do aplicativo para dispositivos iOS e Android. Se você ainda não habilitou esse recurso, é altamente recomendável seguir os passos aqui descritos para garantir uma utilização mais segura e tranquila do WhatsApp.

