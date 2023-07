PARE! Compras grandes no Nubank precisam de atenção e ninguém te contou

Se você é cliente do banco digital Nubank é aconselhável saber de alguns detalhes antes de fazer uma compra grande no cartão da fintech para evitar problemas futuros. Segundo a própria instituição financeira afirma, é fundamental estar informado e tomar medidas adequadas para garantir uma experiência financeira saudável. Saiba logo abaixo as melhores dicas para comprar com segurança sem comprometer o seu bolso.

Nubank dá conselhos valiosos para fazer compras grandes no cartão sem comprometer seu bolso. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Compras grandes, problemas grandes

O banco digital Nubank, conhecido por sua abordagem inovadora no setor financeiro, tem atraído cada vez mais clientes que buscam facilidades em suas transações, no entanto, facilidades em transações principalmente relacionadas a compras no cartão, por exemplo, merecem uma atenção especial e acima de tudo precaução redobrada, caso o cliente não queira ter uma dor de cabeça futura após compras de grande valor no cartão de crédito.

Se você é um cliente da fintech Nubank, e têm planos de fazer uma compra de alto valor através do cartão da instituição, continue lendo para saber as melhores dicas que te pouparão de problemas financeiros decorrentes de despesas significativas, garantindo assim uma experiência financeira saudável.

Organização é a chave

A tentação de comprar aquilo que tanto deseja é algo difícil de conter, principalmente se o Nubank te proporcionou um limite generoso em seu cartão de crédito. Mas, antes de ceder aos seus desejos materiais, é primordial checar a sua situação financeira, incluindo no pacote o seu orçamento mensal detalhado, contando despesas básicas, o que sobra de reserva e a sua capacidade de pagamento.

E se você não possui uma reserva porque sequer pensou em tal possibilidade, o conselho é reconsiderar. Uma reserva de emergência é indispensável em qualquer orçamento para lidar com possíveis imprevistos financeiros. O planejamento, apesar de parecer para muitos algo maçante, pode evitar que você, cliente, se torne inadimplente após comprar o que não cabia em seu orçamento, e evitar assim possíveis consequências negativas em suas finanças pessoais.

A seguir, separamos algumas dicas adicionais para que você se mantenha motivado a manter seu orçamento dentro da sua realidade financeira.

Corra da inadimplência

Ficar livre de dívidas e inadimplência é uma prioridade para muitas pessoas que são naturalmente mais organizadas. No entanto, para quem não segue esse padrão, a questão se torna mais uma preocupação a se ter.

Para não dar motivos para esse tipo de dor de cabeça é essencial adotar medidas preventivas e manter uma boa gestão dos recursos. Algumas ações que podem ser tomadas para evitar eventuais dívidas são:

Manter um planejamento financeiro eficiente, acompanhando receitas e despesas mensais regularmente;

Estabelecer um limite de gastos mensais e sempre que possível não ultrapassar esse teto de gastos;

Priorizar o pagamento das contas em dia, especialmente as de maior importância, como aluguel, água, luz e cartão de crédito é algo que não precisaria ser mencionado. Em outras palavras, contas básicas são prioridade, sempre;

Não compre ou assuma compromissos financeiros que sua renda não consegue cobrir;

Se atentar aos prazos de vencimento das faturas e até fazer lembretes para evitar atrasos;

Caso esteja enfrentando dificuldades financeiras, o conselho é buscar alternativas como renegociação de dívidas ou auxílio de profissionais especializados.

Contudo, se ainda assim você contraiu alguma dívida antes de ler esse texto, é bom seguir os próximos passos para regularizar o seu débito. Veja abaixo:

Negociar dívidas junto ao Serasa

Se o estrago já foi feito e a dívida já é uma realidade, os clientes do Nubank podem buscar uma negociação das dívidas (acumuladas ou não) diretamente pela plataforma da Serasa.

A Serasa oferece um ambiente seguro e digital para que os clientes do Nubank possam negociar suas pendências financeiras de forma prática e acessível. Para solicitar o processo de negociação dos débitos, é necessário cadastrar o CPF na plataforma da Serasa e verificar as opções disponíveis para o pagamento à vista da dívida. Através do serviço, os clientes têm a oportunidade de analisar as condições de pagamento que melhor se adequem às suas necessidades financeiras.

