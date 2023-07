Somente o universo magnífico dos numismatas é capaz de transformar uma moeda de 1 centavo em mais de R$ 2 mil. Não é de hoje que essa moeda de 1 centavo vem ganhando notoriedade no meio do mercado de moedas e medalhas. Trata-se de uma relíquia brasileira, marcando fielmente a transição para o real brasileiro. Em algumas plataformas digitais esta moeda foi vendida por mais de R$ 2 mil. Aos que possuem a sorte de possuir uma dessas — a grande oportunidade! Entenda o porquê do seu valor e como pode ser vendida.

Quem tem moeda de 1 CENTAVO pode ficar rico; veja quanto ela vale | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que essa moeda de 1 centavo é tão valiosa?

O valor desta moeda vem crescendo há algum tempo. Trata-se da moeda de de 1 centavo do ano de 1994. Ela está ganhando o título de raridade e não somente isso — como de uma moeda histórica. Haja vista que foi uma das primeiras moedas produzidas no Brasil cujo o valor era de 1 centavo.

Lembrando que na época haviam itens de 1 centavo para serem comercializados. Entretanto, era mais usada para dar o troco aos consumidores, etc. Outro fator que a torna tão valiosa é a sua quantidade limitada de fabricação — o que torna essa moeda muito mais valiosa.

Portanto, a junção desses dois fatores tornam essa moeda de 1 centavo um item indispensável na coleção de qualquer numismata — do iniciante ao expert. Por mais que o valor monetário dessa moeda seja de apenas 1 centavo, no mercado dos numismatas podem ser adquiridas por até 2000x o seu valor original.

Por mais que todas as moedas sejam valiosas — dessa “linhagem” é importante observar a dada de cunhagem e o estado de conservação. É raro encontrar uma moeda de 1 centavo com um bom estado de fabricação. Haja vista que está prestes a fazer 30 anos. Entretanto, que possuir — com certeza tem uma “peça de ouro”!.

Leia mais: Mais de R$ 19 MIL: esse é o valor DESTA moeda de 1 real

Onde essa moeda pode ser vendida?

A moeda de 1 centavo pode ser vendida em plataformas digitais de venda e leilões online. Caso o portador da moeda tente vender no lugar errado — é possível que receba muito menos do que a moeda vale. O recomendado é buscar um especialista em moedas a fim de que ele venha validar e certificar a autencidade do item.

Com esses detalhes em mãos ele poderá vender o item em qualquer lugar e pedir o preço justo — haja vista que terá validado a sua autenticidade e estado de conservação.

O Marketplace do Facebook é ideal para conseguir vender itens com certificado de valor. Sua postagem é gratuita e alcança pessoas do Brasil todo. É possível filtrar por cidade, estado, etc. Entretanto, é possível vender através de outras vias.

Bem como o Mercado Livre e OLX. Entretanto, por fins de entrega e alcance é recomendado usar o Marketplace gratuito do próprio Facebook. Ou então: no caso dos que querem extrair o máximo da moeda, leiloarem estes itens em casas de leilão online.

Leia mais: Qualquer um pode ter e não faz ideia disso! Estas moedas brasileiras são valiosas DEMAIS