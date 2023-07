Alerta MÁXIMO: links falsos do Desenrola Brasil invadem WhatsApp e Facebook! Vão ROUBAR seu dinheiro

Nesta última segunda-feira (17), foi lançado o programa de renegociação de dívidas que se chama Desenrola Brasil, e assim que foi anunciado já está servindo como isca para os criminosos aplicarem fraudes e golpes pelo aplicativo WhatsApp e em outras redes sociais.

Fizeram uma busca na biblioteca de anúncios do Facebook através do termo “desenrola” aparece vários e vários links patrocinados, esses links direcionada o usuários para sites fraudulentos.

Um desses sites é bem parecido e faz a simulação do chatbot de autoatendimento que faz perguntas e as responde com respostas enganosas sobre como funciona esse programa de renegociação de dívida ao qual está todo mundo comentando.

links falsos estão circulando no facebook e WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Links falsos

Foi notado também que em alguns links estão vendendo materiais com o nome “Guia do nome limpo”, pelo valor de R$ 27,00, e eles dão duas opções de pagamento, cartão de crédito ou via PIX.

Como foi identificado que esses links particionados estão no Facebook, ou seja, a Meta, que é a empresa responsável pelo Facebook, WhatsApp e Instagram recebe para aumentar o alcance deles. Na terça-feira (18) a equipe do Jornal Folha procurou entrar em contato com a empresa e a mesma informou que não permite atividades fraudulentas ou qualquer tipo de outras atividades que podem violentar padrões de comunidade.

Golpistas estão usando WhatsApp e Facebook

A empresa Meta comunicou “Usamos uma combinação de denúncias da nossa comunidade tecnologia e revisão humana para identificar conteúdos violadores e aplicar nossas políticas”.

A agência Lupa fez também uma checagem e descobriu que tem um link que está circulando pelo aplicativo do WhatsApp desde a última segunda-feira, que foi quando o programa foi lançado, esse link instrui pessoas a entrarem no link falso que seria do Serasa.

As instituições financeiras que estão participando do programa Desenrola tem canais próprios para os correntistas interessados em quitar dívidas que fizeram no ano de 2019 e 2022, e é somente o endividado que deve procurar para negociar. Por isso que qualquer link que não seja de algum banco é golpe.

A empresa Serasa foi procurada pelo Jornal Folha de São Paulo, a e empresa disse que faz renegociação de dívidas apenas por meios dos canais oficiais da empresa e o site Serasa Limpa Nome, e o aplicativo para smartphone Android e iPhone e o WhatsApp através do número (11) 99575-2096.

É bem comum golpistas se passarem por empresas que tem costume de renegociar dívidas pelas redes sociais para oferecer algumas propostas incompatíveis com o que é feito no mercado. Franciele Tiburcio, que é a coordenadora de soluções da Serasa disse que eles prometem retirar a negativação na hora e aumentar o score de crédito em 24 horas.

